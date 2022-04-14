原标题：Gartner发布2021年IT基础设施市场排名：京东云上升至第四位

近日，国际权威咨询机构Gartner发布2021年IT基础设施市场追踪数据，京东云在中国IaaS市场占有率位居第四，排名较去年上升一位。

产品力持续提升，京东云快速增长

自进入云市场以来，京东云凭借过硬的技术实力、成功的行业实践获得市场广泛认可，在云计算IaaS层的公有云、专有云、混合云领域都取得亮眼成绩。

京东云公有云、专有云双双入围中央国家机关采购目录，成为少有的公有云、专有云同时入围央采目录的三家供应商之一。

2021年京东云推出混合多云操作系统“云舰”，助力产业客户解锁单个云厂商的技术绑定，构建兼容历史未来的混合基础设施，不仅能充分利旧已有IT设施，还能面向未来的新技术调整IT系统。

在自身业务中，京东云以云舰成功支持央视春晚红包、京东618、京东11.11等超大型项目。面向产业，云舰正在支持中化能源、陕煤、美的、农夫山泉、达达、爱回收等众多客户构建数字化基础设施。

在虎年央视春晚中，京东云实现不新增服务器完成技术保障，借助混合多云操作系统云舰的调度能力，4小时16次调度计算资源，在购物、春晚红包两个差异极大的场景间频繁切换，保障重要项目稳定性的同时，实现极致的降本。

与北汽集团的合作中，京东云为其打造专有的混合云平台底座，面向集团及二级子公司的IDC统一利旧，整合15个数据中心、19朵私有云为集团一朵云，提供各类PaaS服务组件，满足生产制造等业务需求，在节约50%系统重复建设成本的同时，产线生产率综合提升50%以上，推进北汽集团数字化转型之路迈出稳定一步。

根植产业、服务产业，京东云稳定成长

在京东集团副总裁、京东云事业群总裁高礼强看来，“京东云是更懂产业的云”，这也是京东云近年稳定发展的重要原因。

对产业数字化过程中的客户而言，需要云厂商服务的不只是一两个产品、方案，而是深入产业，陪伴长期转型成长的融合共生，这是京东云最擅长的。

京东云是京东集团整个数字化的云底座，源自京东的产业实践，深入到产业的方方面面。

一头连接超过5亿的消费人群，另一头连接近1000万SKU的自营商品，京东涵盖各行各业的生产制造销售。基于贯通需求端到供应端的京东“甘蔗理论”，京东云积累了对市场、消费者的深厚洞察，具备比其他云厂商更敏锐的洞察能力。

积累了足够产业洞察的京东云，带着深刻产业经验支持客户数字化升级时，能做的远不止提供一些算力，或者构建一个应用系统。

在“一带一路”沿线的兰州，我国向西开放的战略平台和重要枢纽，京东云助力兰州新区搭建一个多式联运平台，有效管理生产调度和运力匹配。并基于产业融合洞察，对接京东的产业能力和跨境业务，打造一个国际精品班列，实现货物送去送回，为兰州枢纽实现了3年超千亿产值。

在四川，京东云助力眉山问诊柑橘、泡菜产业供应链，把脉产业发展动向，带动销量增长；支持广汉打造全国首个智能农业产业操作系统，通过大数据“反向定制”，助力农产品销量同比增长46倍。

数实融合，扩展京东云的“十字版图”

云计算的竞争，目前还远未到格局稳固的阶段，云计算第二阶段的真正比拼才刚刚开始。

在数实融合的浪潮下，面对数字化转型和产业增长的新课题，京东云将基于多云应用趋势，持续夯实云平台底座，扩展纵横一体的“十字版图”。

纵向上，从“业务上云”走向更多元的“云上创新”，结合新一代云产融合的供应链体系，以“云链一体”驱动业务增长；横向上，将“更懂产业”进行到底，携手零售、物流、能源、交通、制造、城市、金融等千行百业的合作伙伴，进一步推进实体企业数字化的转型与升级。

在云计算的新发展阶段，京东云将持续整合技术能力和产业能力，面向产业客户提供贴近业务的数字化服务，完全浸入式、弹性化地满足业务需求，真正有效推进产业数字化。

(责编：董童、李源)