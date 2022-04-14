记者马爱平

“只有用自己的手攥紧中国种子，才能端稳中国饭碗，才能实现粮食安全。”

4月10日，正在海南考察的习近平总书记，第一站就来到三亚市崖州湾种子实验室，了解海南支持种业创新等情况，再次指明种子之于中国饭碗、之于粮食安全的重要战略意义。

春回大地暖，备耕正当时。时下，从岭南大地到东北平原，从鱼米之乡到塞上江南，梯田开始灌水、耕地正在“升级”、农机排队检修，一幅忙碌的春耕备耕画卷从南向北次第展开。

打好春季农业生产第一仗，牢牢守住粮食安全这条底线。据农业农村部消息，我国粮食产量已连续7年稳定在1.3万亿斤以上，粮食供给总量充足、库存充裕。在国际粮食价格大幅上涨、疫情灾情叠加影响的背景下，我国粮食价格保持基本稳定，市场运行平稳。

春分起身 一刻千金

平整土地、施肥、喷药……走近山东聊城东昌府区道口铺街道的田间地头，农民们正在忙春耕生产。

有了技术指导，农民们种地变得有的放矢。在道口铺街道张堤口村，为帮助村民做好春耕，科技特派员“问诊把脉开良方”。在大棚里，科技特派员苏子峰一边察看茄子的长势，一边和村民交流水肥管理、病虫害防治情况，叮嘱村民在蔬菜生长的关键期可以尝试交叉用药，除害效果会更好。

“眼下，正值春耕备耕的关键时节。在麦田灌溉、喷药和施肥等管理环节，我们科技特派员多次来到田间地头进行技术指导，在预防病虫害、倒春寒和抗病增产方面给予建议，为夏粮丰收打下坚实基础，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。”苏子峰说。

夏粮是全年粮食生产的第一季，对保供给、稳预期、增信心意义重大。受去年罕见秋汛影响，冀晋鲁豫陕5省有1.1亿亩小麦是晚播麦，占小麦播种面积的三分之一。

特殊之年，全力以赴。前不久，全国春季农业生产工作会议，对春耕备耕工作进行全面部署。

抢抓农时，全力保障。中央财政累计安排夏粮小麦促壮稳产补助资金达到50亿元。农业农村部组织开展下沉一线包省包片夺夏粮小麦丰收行动，11个工作组分赴冬小麦主产省份。

“我们把落实粮食播种面积作为春耕备耕工作的重中之重，巩固早稻生产、稳定秋粮面积，确保粮食播种面积能够落到户、落到田，夯实全年粮食丰收的面积基础。当前，最最要紧的是抓住小麦返青、拔节和灌浆这三个关键生育期，通过上技术、上措施，力求最大限度地追回产量。”中央农村工作领导小组办公室主任、农业农村部部长唐仁健表示。

据农业农村部最新农情调度显示，全国春播粮食意向面积达9.4亿亩，比上年有所增加。冬小麦苗情转化好于预期，全国早稻育秧基本结束。

藏粮于地 藏粮于技

这几天，在江西丰城的荣塘镇马口村3000亩高标准农田里，引擎轰鸣声中泥土翻滚，到处都是忙碌的身影。

“90后”种粮大户杨邦通过助农帮手“喊”来了10多台农机为他助力。通过机械化耕种，他今年又增加了2000亩土地种粮。“借助全程农事化服务和田间信息化管理，我有信心把这3000亩地种得更好。”杨邦说。

随着春播由南向北梯次展开，各类农机装备进入大规模作业。

据最新发布的《国家农业机械产业创新发展报告》显示：“十三五”以来，在国家重点研发计划“智能农机装备”重点专项的引导下，我国智能装备、精益制造、精细作业的产业链与基础研究、关键技术攻关、装备研制与示范应用的创新链相结合，形成了全链条一体化科技创新模式，基本构建了适合我国现阶段农业生产需求的智能农机装备技术及产品体系。

“预计全国将有超过2200万台各类农机装备，19万个农机服务组织，7.4万个农机合作社投入春耕生产。今年，我们重点通过持续强化农机装备关键技术研发攻关等举措，为稳产保供提供强有力的机械化支撑。”农业农村部农机化司副司长王甲云表示。

在这个不平凡的春天，从田间到果园、从草原到山林，农民辛勤挥洒汗水，各地各部门全力以赴抓好粮食和重要农产品生产供给保障粮食安全，为稳定经济社会发展大局提供坚实支撑。

(责编：王震、陈键)