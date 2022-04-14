◎洪恒飞 本报记者 江 耘

一簇簇大球盖菇顶着酒红色的菌帽尤其显眼。3月下旬，位于杭州淳安县千岛湖林场的林下珍贵食用菌示范基地，迎来开春以来的首次丰收。

2021年，千岛湖林场与中国林科院亚林所、杭州市林科院合作，建成100亩林下珍贵食用菌示范基地，分别种植竹荪30亩、大球盖菇60亩、黑皮鸡枞菌5亩等，产量可观。

以林下种植、林下养殖、相关产品采集加工和森林景观利用等为主要内容的林下经济，是林草产业体系的重要组成部分。近两年，浙江省大力发展以“一亩山万元钱”为目标的林下经济，同时推进浙江省食品安全追溯闭环管理系统在食用林产品质量监管中的应用。

去年9月，浙江启动“千村万元”林下经济增收帮扶工程，在保障森林生态系统质量前提下，积极探索林茶、林草、林菜、林苗等多种森林复合经营模式，挖掘优良地方品种资源潜力，以期到2025年，发展亩均产值达到一万元的林下经济基地30万亩。

林下种植：菌药组合“钱”景颇丰

素有“中国竹乡”之称的湖州安吉，全县竹林面积101.1万亩，其中毛竹林87.6万亩。近年来，当地充分发挥毛竹林下空地优势，探索创新林下种养及景观利用的复合经营模式，初步选育竹荪、榆黄蘑等大面积推广品种。

“林下种植菌类，将食用菌生长喜阴、喜湿的特点与林荫环境充分结合。”安吉县科技局副局长朱清清介绍，2020年我们实施的“竹材及竹林废弃物的生物化利用研究与示范”县级科技好项目，在安吉灵峰寺林场首次采用林下竹荪—大球盖菇轮作模式，经实测，一年两季的模式下，每亩竹林可获得2万元以上的利润。

我国是食用菌生产大国，目前可进行人工栽培的食用菌有60多种，随着中国城乡居民收入及消费水平的不断提高，食用菌需求量将进一步提升。除了单纯的炒制，在老百姓的餐桌上，食用菌与中药材在药膳中搭配出场的频次也越来越高。

位于温州市泰顺县司前镇的深山珍稀植物种植专业合作社，以往受限于单一的铁皮石斛种植，难以进一步提高合作社经济效益。

2017年，浙江省农科院亚热带作物研究所姜武博士作为科技特派员被派驻到此，随即帮助合作社引种黄精、白芨、金线莲、三叶青、四叶参等中草药，发展“林药复合立体栽培模式”，协助基地打造220亩林药栽培示范基地。

“林药栽培是‘一亩山万元钱’的重要模式之一，是‘两山理论’的重要实践成果。我们在原先附生栽培铁皮石斛的林下栽种其他林源中草药，两者互不影响，既降低林地杂草的生长，而且一地多用、一地多收，具有显著的生态效益和经济效益。”姜武介绍。示范基地在2018年种下的黄精、三叶青等中药材长势良好，预计2022年底采收。

浙江省有“东南药用植物宝库”之称，全省共有中药材资源2300多种，蕴藏量100多吨，中药材资源总量和道地药材种类均处于全国前列。其中，林下中药材种植面积25.8万亩，初步形成了浙东、浙南、浙西、浙北、浙中五大特色优势中药材产区，分布在全省43个中药材重点县。

林下养殖：“农畜CP”生态互补

在山林里自由觅食的竹林鸡，肉质鲜美、营养丰富，以至于吸引美食爱好者专程驱车奔赴竹林养殖场采购。这种互补型的林禽养殖模式，让竹林的综合利用效益更高。

“首批引进了8000羽鸡苗，再过两个月，就可以放到竹林里散养了。”3月中旬，安吉县鄣吴镇玉华村千亩优质生态竹林鸡精品园项目饲养员郑深彪接受媒体采访时说，竹林鸡能有效消灭竹螟虫等，为竹林除害除草，鸡粪还能够增加竹林的地温作为有机肥，利于笋芽萌发、竹林生长。据了解，该项目预计年产竹林鸡5万羽，鸡蛋100万个，预计营收400万元，带动农户30余户。

2020年12月，农业农村部发布公告，“安吉竹林鸡”通过农产品地理标志登记保护，成为湖州市第3个获农产品地理标志登记保护的畜禽品种。

在宁波市象山县，“柑橘树下养白鹅”的生态养殖模式正在普及推广。据了解，大白鹅以野草为食，将其养殖在林下的闲余空间，免去了喂养、除草的人力成本，而鹅粪中含量丰富的钾元素有助于提升柑橘甜度。目前，当地“鹅橘”共养模式下的试验基地平均每亩收益可达5至10万元。

据浙江省林业局统计，2020年全省林下经济利用林地总面积835.2万亩，建成省级以上林下经济示范基地32个，其中国家级林下经济示范基地7个。目前浙江省从事林下经济的新型经营主体超10万个，农民约107万人，林下经济给农民带来的年人均收入为2.72万元，林下经济总产值达639.7亿元。

根据浙江省林业局发布的《全省“千村万元”林下经济增收帮扶工程实施方案》，浙江还将充分发挥传统中医药、食用菌特色优势，融合智慧医疗等理念和技术，加快培育“林下经济+森林康养+药材研学”等新业态，促进林下经济产业一二三产融合发展。

(责编：王震、陈键)