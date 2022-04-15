统计局：3月70个大中城市中 29城新建商品住宅销售价格同比下降
图为3月27日黄昏时段拍摄的天津市中心城区海河一景（无人机照片）。新华社记者 孙凡越 摄
人民网北京4月15日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2022年3月份，70个大中城市中，商品住宅销售价格环比下降城市个数减少，同比下降城市个数增加；各线城市商品住宅销售价格环比趋稳，同比下降或涨幅回落。从一线城市新建商品住宅销售价格来看，北京、上海和深圳环比分别上涨0.4%、0.3%和0.8%，广州环比下降0.1%。
一线城市商品住宅销售价格环比涨幅回落，二三线城市环比持平或降幅收窄
3月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比下降城市分别有38个和45个，比上月分别减少2个和12个。
3月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%，涨幅比上月回落0.2个百分点，其中北京、上海和深圳分别上涨0.4%、0.3%和0.8%，广州下降0.1%；一线城市二手住宅环比上涨0.4%，涨幅比上月回落0.1个百分点，其中北京、上海和广州分别上涨1.2%、0.4%和0.3%，深圳下降0.3%。二线城市新建商品住宅销售价格环比持平，与上月相同；二手住宅环比下降0.1%，降幅比上月收窄0.2个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别下降0.2%和0.3%，降幅比上月均收窄0.1个百分点。
一二线城市商品住宅销售价格同比涨幅回落或转降，三线城市同比降幅扩大
3月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格同比下降城市分别有29个和47个，比上月分别增加5个和8个。
3月份，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.3%和2.8%，涨幅比上月分别回落0.1和0.7个百分点。二线城市新建商品住宅销售价格同比上涨1.6%，涨幅比上月回落0.5个百分点；二手住宅同比由上月上涨0.3%转为下降0.2%。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降0.6%和1.9%，降幅比上月分别扩大0.5和0.6个百分点。
图片来源：国家统计局官网
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