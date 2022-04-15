人民网北京4月15日电 （记者王震）据财政部网站消息， 财政部、住房城乡建设部、水利部（以下统称三部门）印发通知，2022年将组织第二批海绵城市建设示范竞争性选拔工作。

“十四五”期间，三部门通过竞争性选拔，确定部分基础条件好、积极性高、特色突出的城市分批开展典型示范，系统化全域推进海绵城市建设，中央财政对示范城市给予定额补助。力争通过3年集中建设，示范城市防洪排涝能力明显提升，海绵城市理念得到全面、有效落实，为建设宜居、绿色、韧性、智慧、人文城市创造条件，推动全国海绵城市建设迈上新台阶。

根据通知，第二批海绵城市建设示范城市总数为25个。申报城市应具备一定规模，其中：地级及以上城市城区人口不低于50万人、县级市城区人口不低于20万人。申报城市财力应满足海绵城市建设投入需要，不得因开展海绵城市建设形成新的政府隐性债务。已获得中央财政海绵城市建设试点资金支持的城市不得再次申报。

中央财政按区域对示范城市给予定额补助。其中，地级及以上城市：东部地区每个城市补助总额9亿元，中部地区每个城市补助总额10亿元，西部地区每个城市补助总额11亿元；县级市：东部地区每个城市补助总额7亿元，中部地区每个城市补助总额8亿元，西部地区每个城市补助总额9亿元。补助资金根据工作推进情况分3年拨付到位。

中央补助资金主要支持城市建成区范围内的与海绵城市建设直接相关的各类项目建设，具体内容包括：

1、海绵城市建设相关的排水防涝设施、雨水调蓄设施、城市内部蓄滞洪空间、城市绿地、湿地、透水性道路广场等项目。

2、海绵城市建设涉及的城市内河（湖）治理、沟渠等雨洪行泄通道建设改造以及管网排查、监测设施建设等。

3、居住社区、老旧小区改造和完整社区建设中落实海绵城市建设理念的绿地建设、排水管网建设项目等。

通知强调，示范工作坚持简约适用、因地制宜的原则，严禁出现“调水造景”、“大树进城”等不环保、不节约的情况；中央财政资金不得用于规划编制、方案制定、人员经费、日常运维等方面支出。

(责编：王震、吕骞)