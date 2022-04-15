原标题：研发投入加大积累长效动能 银江技术2021年实现营收近20亿元

4月14日晚间，银江技术发布了2021年度业绩报告，报告期内，公司实现营收约20亿元，归属上市公司股东的净利润约9897万元。

银江技术表示，面对行业政策和市场需求的下行压力，公司将积极应对外部环境变化，凝心聚力抓好产品运营服务和技术创新。银江技术相信，技术实力强、优质的运营服务的企业将在未来智慧城市市场中居于主导地位。

在核心竞争力上，银江技术在技术领域的长期研发投入，也是支撑公司开拓发展空间的关键。

年报数据显示，技术投入方面，报告期内，银江技术研发投入1.42亿元，占营业收入的比例为7.09%，高于行业在研发方面投入的平均水平。其中研发投入主要流向为银江全域交通AI治理平台技术产品开发及升级、区级一体化智治中心平台产品研发与完善、5G医疗物联网网关等产品开发。

值得一提的是，2021年10月13日，银江技术与华为在上海“5G智慧医疗集成商产业合作圆桌会”中签订合作协议，这是双方在2017年正式建立战略合作关系基础上，从“全面”到“全面深入”合作的重要升级，合作范围覆盖5G智慧医疗智能化产品、技术等多领域，目标实现全方位强强联手。

据悉，银江技术与华为在智慧交通和智慧医疗等领域已有多年的深度合作关系，在智慧交通领域典型合作项目有：杭州城市大脑交通一期建设项目，焦作智慧交通建设项目等，项目所使用产品包括服务器及存储设备、网络交换及网络安全设备、大数据平台及桌面云平台等系列华为产品。在智慧医疗领域典型合作项目有：武汉亚洲心脏病医院物联网医院项目、深圳南山区人民医院信息化建设项目等，项目所使用的产品包括相关物联网AP及控制器等。（记者 吴文婧 见习记者 冯思婕）

(责编：曹淼、李源)