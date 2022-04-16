本报记者 邱超奕

图为4月15日拍摄的上海洋山港集装箱码头。

新华社记者 丁 汀摄

防疫物资到位！一趟趟飞机降落机场。

米面油菜送达！一车车食物运抵站台。

煤炭石油进港！一艘艘货轮停靠码头。

眼下，上海这座超大城市正鏖战在疫情防控最紧要的关键阶段。吃饭问题、能源安全、防疫需要……每一件都事关千家万户，每一件都离不开交通保障。

千难万险何所惧，大战大考炼真金。一边是严峻挑战，一边是民生所盼。“水陆空”齐上阵，“白加黑”连轴转，交通运输业全力以赴保障生产生活物资运送和产业链供应链畅通。

抢时间，加班加点运输急需物资

连飞13班！4月7日，从下午2点半到晚上10点半，在福建福州长乐国际机场，几乎每半小时就有一架载有防疫物资的厦航包机起飞。防护服、防护口罩、核酸检测试剂……当天，随福建省援沪医疗队一同启程的，还有一大批防疫物资。

“时间紧、任务重。班次如此密集，这还是头一次。”执行运输任务，厦门航空党委书记、董事长赵东靠前指挥，“上海疫情牵动着我们的心，尽管有诸多挑战，但我们克服重重困难，选派业务能力过硬的党员骨干队伍带头执飞。”

“前一天晚上接到任务，我们连夜动员。除了8班客包机，又专门追加了5班‘客改货’包机，全力保障5500多件、近70吨物资的运送。”厦门航空福州分公司副总经理黄振扬说。

由于上海实行全域静态管理，食物需求十分紧迫。关键时刻，铁路从各地送来了大量食品。

来自20多个省份的蔬菜、方便面、食用油、大米等物资源源不断发往上海。据统计，3月30日至4月10日，由铁路运抵上海的各类保供物资达978车、3.2万多吨。铁路部门对民生物资优先卸车、优先出货，尽力压减配送时间。

依托北粮南运等运输通道，中远海运集团一面紧急调配船舶资源，一面筹集集装箱箱源，第一时间研究落实“陆改水”方案，以解米面油运输的燃眉之急。

4月6日凌晨，装载300吨东北大米的“钱海83”船舶抵达上海外高桥码头。“我们的‘昌盛集5’以及‘惠金桥598’等船舶也已完成大米装船，正全速驶向上海。”中远海运集运旗下泛亚航运副总经理黄飞舞介绍，3月20日以来，泛亚航运已完成东北至上海的粮食运输超过15艘次，总计约1800吨。

除了粮食，能源保供也必不可少。3月29日，“银致”轮装载5.55万吨煤炭从黄骅港运至上海石洞口第一电厂；4月5日，“嘉禾航运1”轮5.07万吨煤炭从京唐港运至上海外高桥第三电厂……“我们全力为上海六大主力电厂提供运煤保障。”中远海运散运董事长、总经理顾劲松说，截至4月10日，中远海运散运公司已从北方港口向上海运输煤炭15船，约50万吨。石油运输方面，3月25日以来，中远海运能源公司已完成上海5个航次的石油运输任务，共计23.9万吨。

保畅通，努力保障产业链供应链稳定

上海是重要的国际口岸，也是国内国际产业链供应链的重要节点。疫情当前，如何稳链保畅？各方动用科技力量、精简优化流程、转变运输方式，多措并举、多招并用，努力满足企业生产所需。

有的企业产品出不去，有的企业材料进不来……面对多种困难，中远海运集团千方百计完成运送：有些货物提前安排进指定仓库并送往码头；有的依靠独山码头的海河资源，结合公路运输，向洋山港运送货物；还有些货物通过“公转铁+水水中转”的方案，将货柜运至外高桥码头顺利出运。目前，有来自苏州、镇江、无锡、南京、湖州等多地的货物成功转运，涉及电器、光伏、机械等行业的大型企业。

疫情限制了人员流动，但数字化连起了网上桥梁。中远海运集团下属中远海运集运利用区块链等技术，开展线上订舱、换单、提放箱等业务，有效帮助稳外贸。中远海运物流“远海通”智能关务平台，开放24小时远程服务，实现客户委托、下单、派发及制单申报全过程无纸化操作。“目前，我们的船舶在上海港靠泊、装卸作业和离泊总体平稳有序。”中远海运集运全球海运操作中心总经理王斌说。

在上海浦东国际机场，也有不少科研、生产急需物资需要通过海关查验。“货代报关员来不了现场，我们就多做些事情。”上海机场集团航空物流发展公司副总经理孟迅说，浦东机场地区建立了“无人陪同”查验模式，货主无需到场，只需通过电子方式传输信息，机场海关就能在留守作业现场的货站或货代工作人员协助下完成查验。

为加快运输效率，浦东机场货站还开通了特殊物资“绿色专用通道”。孟迅介绍，目前进港货物中包括大量企业急需的芯片、集成电路、光刻胶、汽车零配件等，走绿色通道可实现优先消毒、优先理货、优先分拨、优先提货，提货时长节省6至7小时。

“上海的保供稳链，关系着全国的生产。这些紧缺电子元器件将运往江苏、安徽、湖北等地。最近还到了一批种子，也将投入各地春耕生产。”孟迅说。

海铁联运班列，在保供稳链中发挥着独特优势。4月10日上午8时，某企业6个集装箱的液晶显示屏从安徽抵达上海芦潮港站，随后装船出海发往墨西哥。“眼瞅着要延期了，临时从公路运输改海铁联运，好在没耽误时间。”企业负责人说。

严防控，加强站场港口防疫闭环管理

在中国铁路上海局集团有限公司北郊站，从早上5点半到晚上10点，一直有卡车频繁进出拉货。“最近延长了货运开放时间，多拉一车货，就多一些人早点拿到物资。”上海货运中心北郊经营部主任张龙说。

顺利保供的前提是做好防疫。3月底，北郊站的工作人员就实行了闭环管理。他们吃住在单位，工作时身穿防护服，佩戴防护口罩，再戴上橡胶手套，在高温下“全副武装”保障物资运送。

保供稳链越是紧要，交通枢纽就越要安全。“浦东机场是上海的门户，目前境外货物运输量仍较大，尽管知道要和家人分别很长时间，但闭环人员依然选择留下来，继续坚守门户。”浦东机场防疫总监曹流透露，目前，浦东机场有近万人封闭作业，他们来自机场、航司、地服、海关、边检等单位。“大家都在全力维持机场正常运转。”

曹流介绍，为加强防疫安全，机场各岗位每天进行核酸检测加抗原检测。比如负责配餐的员工，从进货、切配到做饭、打包，每个人都要先检测再上岗。

记者了解到，上海浦东国际码头等重要港区也已实施闭环管理，外来物品进入港区一律消毒，所有区域每日消毒4次。此外，中远海运集团还有大量船员家在上海，特殊时期，中远海运船员公司全面摸排2400多名上海船员及其家庭情况，提醒他们做好防护，并对封控船员及家庭及时提供慰问和帮助。

《 人民日报 》（ 2022年04月16日 02 版）

(责编：罗知之、陈键)