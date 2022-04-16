本报记者 陆娅楠 李心萍 常 钦 韩 鑫

开栏的话

革命老区是党和人民军队的根，是中国人民选择中国共产党的历史见证。

党的十八大以来，习近平总书记多次深入革命老区考察调研，多次强调让老区人民过上幸福生活，就革命老区振兴发展作出一系列重要指示，提出一系列明确要求。在以习近平同志为核心的党中央亲切关怀下，革命老区广大干部群众大力弘扬老区精神，坚定不移跟党走，为实现美好生活而奋斗，绘就了一幅幅产业兴旺、生态优美、民生殷实的壮美画卷。

从今天起，本报在“奋进新征程 建功新时代”总栏目下开设“老区新貌”子栏目，充分展现习近平总书记对革命老区的深深牵挂、深厚情谊和党中央决策部署在基层落地生根、开花结果的生动过程，深入反映革命老区在打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会、推进乡村振兴、加快区域发展等方面的显著成就和感人故事，生动展示党的十八大以来革命老区的新风貌新变化新成就，激励广大干部群众满怀信心奋进新征程、建功新时代，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

习近平总书记指出：“让老区人民过上好日子，是我们党的庄严承诺，各级党委和政府要继续加大对革命老区的支持，形成促进革命老区加快发展的强大合力。”“我们党是全心全意为人民服务的党，将继续大力支持老区发展，让乡亲们日子越过越好。”

党的十八大以来，从滹沱河畔到宝塔山上，从遵义古城到沂蒙老区，习近平总书记的“红色足迹”遍及各个革命老区。总书记叮嘱，“要把革命老区建设得更好”“让老区人民都过上幸福美满的日子”。

殷殷嘱托化作前行动力，革命老区步入高质量发展快车道。

江西于都，晨曦微露，这里的赣南脐橙变身“高铁生鲜”，丰富了粤港澳大湾区百姓的“果篮子”，鼓起了老区人民的“钱袋子”。

安徽金寨，满目皆绿，红军街、红军纪念堂游人纷至沓来，有机茶园蓊蓊郁郁，山上种茶、家中迎客，一批批脱贫户捧上“金饭碗”。

踔厉奋发，笃行不怠。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，革命老区振兴发展取得显著成效，面貌焕然一新，一幅幅人民生活更殷实、特色产业更兴旺、红色文化更繁荣、绿色生态更优美的老区新画卷在神州大地铺展。

如期打赢脱贫攻坚战，接续推进乡村振兴

习近平总书记指出：“现在国家发展了，人民生活改善了，我们要饮水思源，不能忘记革命先辈、革命先烈，不能忘记革命老区的父老乡亲。”

革命老区是党和人民军队的根，是中国人民选择中国共产党的历史见证。党的十八大以来，党中央、国务院出台了一系列支持革命老区振兴发展的政策文件，各地区各部门加大对革命老区支持力度，老区人民攻坚克难、砥砺奋进。2020年底，革命老区中的358个贫困县全部摘帽，贫困人口全部脱贫，如期打赢脱贫攻坚战，与全国同步全面建成小康社会。

脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。加快革命老区振兴发展，巩固拓展脱贫攻坚成果是重中之重。

支持革命老区巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴，政策不留白、工作不断档、投入不减力。2021年，国务院印发《关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》，批复《“十四五”特殊类型地区振兴发展规划》，明确了全国12个革命老区规划范围和20个革命老区重点城市，新时代支持革命老区振兴发展的政策举措陆续出台，新时代支持革命老区振兴发展的政策体系初步建立。

——政策给力，农业提质仓廪足。

江西赣州宁都县长胜镇长胜村百亩高标准农田里，80后种粮大户黄江驾驶着高速插秧机，带着乡亲们移栽早稻。“种田挑上‘金扁担’，丰收更有底气！”黄江说，自己购买了30多台农用机械，翻田、播种、收割、烘干，水稻生产全程机械化，收入涨了一大截。

农机购置有补贴，粮食生产有补助，近些年，赣抚平原、吉泰盆地等粮食生产功能区建设坚实有力，越来越多低产田变身高标准农田，革命老区的现代农业发展阔步前行。

——帮扶接续，乡村振兴面貌新。

“新家干净又宽敞，上学、看病都方便。从石窝窝搬到新社区，日子迈进了‘幸福’里！”在广西百色田东县思林镇易地扶贫搬迁安置点江北小区，脱贫户卢文部利用贴息贷款等优惠政策，开办扶贫车间，带动80多名脱贫劳动力就近就业，“挣钱顾家两不误，乡亲们都欢迎。”

脱贫攻坚战打赢后，一批革命老区县（区、市）等被列为国家乡村振兴重点帮扶县，获得财政、人才、基础设施建设等方面的集中支持，不断夯实脱贫成果，持续增强发展后劲。

——就业稳定，农民增收门路宽。

暖阳里，村民们边忙春播，边修河堤，湖北恩施来凤县大河镇施南坡村热闹起来。

近年来，来凤县用好中央财政资金，积极推进以工代赈。“当泥瓦工，一天稳稳能挣近百元。”村民张家宝感慨，“这日子真不赖！”

不只湖北恩施。贵州遵义，正安县创出响亮的“正安吉他”劳务品牌，带动6690名脱贫劳动力稳定就业；四川达州，与浙江舟山跨越山海的劳务协作，让不少达州人变身“船师傅”……2021年，20个革命老区重点城市城镇居民人均可支配收入超过3万元，农村居民人均可支配收入超过1万元。

促进实体经济发展，持续增强革命老区发展活力

习近平总书记指出，“加大产业培育扶持力度，国家大型项目、重点工程、新兴产业，在符合条件前提下，要优先向老区安排；发达地区劳动密集型产业转移，要优先向老区引导”。

加快革命老区振兴发展，培育内生发展动力是主攻方向。党的十八大以来，革命老区特色优势产业培育壮大，经济质量效益和核心竞争力不断提升，发展新动能澎湃涌动。2021年，20个革命老区重点城市人均地区生产总值超过6万元。

——补齐短板，人便其行货畅其流。

今年1月18日，四川巴中通江县，镇广高速王坪至通江段正式通车。“红色主题高速公路修到家门口，乡亲们‘旅游饭’越吃越好。”王坪村党委书记殷雄说，通过道路连通、旅游带动，去年村民人均纯收入近两万元，“高速公路串起旅游点，日子更有奔头。”

老区振兴，交通先行。党的十八大以来，国家优先支持革命老区铁路、公路、水运、机场、水利、能源等基础设施建设，加快建设纵贯革命老区的京港（台）、包（银）海、沿江、厦渝等高铁主通道，革命老区重点城市实现高速铁路、高速公路全覆盖，赣深、梅汕、安九高铁建成通车，大广、汕昆、韶赣等高速公路建成通行，红色沃土铺就条条惠民路、致富路。

——创新驱动，产业集群加快培育。

太行山下，山西长治将煤炭“吃干榨净”。海德利森氢能装备研发生产项目一期建成投产；申能集团携手潞宝集团，共同推动万吨制氢基地加速建设……党的十八大以来，长治市大力实施创新驱动战略，煤化工产业链越来越长、产品种类越来越多。

在一个个革命老区，新材料、能源化工、生物医药、电子信息、新能源汽车等特色优势产业集群加快培育，2019年，12个革命老区的593个县共实现地区生产总值12.8万亿元，较2012年增长约74%；2021年，20个革命老区重点城市实现地区生产总值4.64万亿元，较2012年增长111.22%。

——数字赋能，特色产业发展壮大。

“咱南沟村的樱桃花开咧，丰收在望呢。想认养樱桃树的，抓紧时间咧！”花海中，陕西延安安塞区高桥镇南沟村包村干部张光红举起手机，在直播间里卖力吆喝。

锄头加鼠标，致富辟新道。2017年，南沟村户户通了光纤，助力“延安味道”飞出黄土高原。“云端认养，网上销售，山果果不愁卖，果农收益还翻了番。”张光红咧着嘴笑。

放眼革命老区，借助互联网、大数据，搞电商、办旅游，富起来的何止一个南沟村。浙江丽水把山水“送入云端”，通过开发自驾旅游电子路书服务平台，累计吸引自驾游旅客超12万人，带动沿途民宿、餐饮和农土特产品销售3280余万元；河南信阳光山县给山货插上“数字翅膀”，油茶、麻鸭、虾稻米等特色农产品入驻电商平台，带动2000余户脱贫户稳定增收。

补齐公共服务短板，增进革命老区人民福祉

习近平总书记强调：“把老区发展和老区人民生活改善时刻放在心上、抓在手上，真抓实干”“我们要把老区建设好、把英烈后代照顾好，让他们过上更加幸福的生活”。

党的十八大以来，各地区各部门着力健全基本公共服务体系，改善人民生活品质，提高社会治理水平，繁荣发展红色文化，促进人与自然和谐共生，让革命老区人民群众获得感、幸福感、安全感持续增强。

——筑牢民生底线，安居乐业日子甜。

福建三明尤溪县西城镇麻洋村，村民曾繁辉拿出了自家的医疗账单：“2015年医疗费8万多元，自付超3万元；2019年医疗费6万多元，自掏腰包3000元。”努力实现“病有所医”，三明医改打破医保管理“九龙治水”，纠偏公立医院“以药养医”，有效破解群众看病难、看病贵。

“大妈您慢点，上下抬腿……”河南信阳新县箭厂河乡戴畈村，在护理员的指导下，马淑兰老人正在踏步训练器上锻炼。努力实现“老有所养”，戴畈村建起“三留守”服务中心，提供助餐、助行、助医等居家养老服务。老人生活更妥帖，子女在外务工更安心。

——护好绿水青山，绿色发展动力足。

福建龙岩长汀县曾是我国南方水土流失最为严重的区域之一。经过数年的水土流失治理，如今水土流失率已降至6.78%，森林覆盖率达80.31%。绿了荒山，鼓了腰包，2021年，全县林下经济经营面积达188万亩，实现产值30.2亿元。

不仅是长汀，江西抚州等开展生态产品价值实现机制试点；新安江流域生态保护补偿经验得以推广，巩固跨省流域生态保护补偿机制成果……革命老区纷纷发力“绿经济”，澎湃发展新动能。

——传承红色基因，老区精神底色浓。

“最后一匹布做军装，最后一粒米做军粮，最后一个儿子送战场”。在沂蒙精神的诞生地，山东临沂兰山区兰山街道李庄社区原党支部书记赵玉玺，带领村民让曾经默默无闻的“小李庄”变成年产值数亿元的集体经济标杆，“我们的企业文化植根于沂蒙精神，不断汲取着红色精神的养分。”

党的十八大以来，老区广大干部群众大力弘扬老区精神，坚定不移跟党走，为实现美好生活而奋斗，谱写了革命老区高质量发展的壮丽诗篇，充分展现了老区精神历久弥新的时代价值。

浩渺行无极，扬帆但信风。在全面建设社会主义现代化国家新征程上，将一脉相承的红色基因灌注到干事创业的行动之中，撸起袖子加油干，革命老区人民的生活一定会芝麻开花节节高。

（相关报道见第二、六、七版）

《 人民日报 》（ 2022年04月16日 03 版）

(责编：罗知之、陈键)