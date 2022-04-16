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入境邮件线上缴税如何办理（海关答疑）

2022年04月16日08:20 | 来源：人民网－人民日报海外版
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深圳海关：

　　我的国际邮件到达深圳了，如果不方便到业务现场办理缴税业务，请问还有其他方式吗？

　　深圳市民  陈女士

　　

陈女士：

　　您好！为解决疫情期间国际邮件收件人缴税难的问题，近期深圳海关推出了非接触式办税服务。您在手机上使用“掌上海关”“支付宝”“银联云闪付”等APP，就能随时随地在线办理税款缴纳业务。

　　■ 通过手机掌上缴税具体怎么操作？

　　1.海关端“协议扣税”：在“掌上海关”“中国国际贸易单一窗口”“互联网+海关”等系统或APP实名认证登录，搜索“个人物品税款支付”服务，输入邮件单号查询邮件应税信息，与平台方、银行完成三方协议签约后，使用相应银行账户进行税款支付。当前支持银行为招商银行和兴业银行。

　　2.支付机构端“查询缴税”：使用“支付宝”“银联云闪付”“招商银行”“兴业银行”等APP实名认证登录，搜索“个人物品税款支付”服务，输入邮件单号查询邮件应税信息，在支付端确认并缴纳税款。

　　■ 通过上述方式缴纳税款需要手续费吗？

　　无需委托其他机构代理，也无需亲自前往海关邮件监管现场，即可线上直接缴纳税款。海关不收取任何其他费用。

　　■ 线上缴税之后如何查看缴税凭证？

　　收件人线上缴纳税款后，可以登录“掌上海关”APP或微信小程序，查询本人缴税电子凭证。该凭证详细记录应税物品规格型号、数量、完税价格、税率、进口税额等信息。

　　■ 能帮亲友线上代缴税款吗？

　　可以。税款代缴过程中，系统会向邮件上登记的收件人手机号码发送验证码，验证通过后即可缴纳税款。

　　（深圳海关关税处非贸征管科二级主管陈姗姗）

(责编：罗知之、陈键)

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