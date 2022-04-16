三协会倡议防范NFT相关金融风险
2022年04月16日08:21 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社北京电 （记者张千千）4月13日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国证券业协会联合呼吁会员单位，共同发起关于防范NFT（非同质化通证）相关金融风险的倡议，坚决遏制NFT金融化证券化倾向，从严防范非法金融活动风险。
近年来，我国NFT市场持续升温。NFT作为一项区块链技术创新应用，在丰富数字经济模式、促进文创产业发展等方面显现出一定的潜在价值，但同时也存在炒作、洗钱、非法金融活动等风险隐患。
对此，三协会倡议，坚守行为底线，防范金融风险。
(责编：罗知之、陈键)
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