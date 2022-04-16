姜天骄

原标题：影业破危要拿出“杀手锏”

3月份以来，国内电影票房陷入低谷，多地影城单日售票仅为个位数，每天都有不少影院被迫停业。对此，一些影院将眼前危机归因于疫情反复，期待有关部门出台扶持政策，以解燃眉之急。

现阶段，各地纷纷为电影市场纾困出招。浙江温州、金华两市先后发文，按座位数给予影院每座每月25元的补贴。紧接着，深圳也对电影院予以支持，单个企业最高补贴60万元。这些真金白银的帮扶对电影市场来说无疑是雪中送炭。但是，影业也应该认识到，政策扶持虽是一剂良药，却治标不治本。对政策过分依赖并非长久之计，还会掩盖行业真正的“病根”。

从表面看，受疫情影响，宅经济兴起，短视频、网络电影等线上娱乐形式吸引了大众“注意力”，大有取代线下观影的趋势。更深层的问题是，近两年电影市场供给不足，观众观影意愿降低。2020年疫情造成大批剧组停工，今天电影市场“片荒”正是当年疫情留下的“后遗症”。目前市场储备的优质影片为了“求稳”更愿意挤国庆、春节等热门档期，平日里要么没有新片上映，要么都是“似曾相识”，一定程度上打击了观众走进电影院观影的热情。

吸引观众重回电影院，必须拿出真正的“杀手锏”，也就是充足、优质的影片。去年国庆档，《长津湖》激活了电影市场，也带来电影市场一时的繁荣。但是，一部《长津湖》远远不够，电影院要想摆脱困境走出低迷，需要更多《长津湖》扛起票房大旗。《长津湖》对电影市场更大的意义在于提振行业信心。疫情对电影市场的影响只是暂时的，上游的电影制作公司应保持战略定力，强化精品意识，增强市场竞争力，为日后电影市场复苏储备充足“弹药”。

近年来，由于行业不景气和疫情反复等风险，资本对投资影视越来越谨慎，融资难问题导致整个产业发展放缓。电影创作周期长、投入大，依靠企业自身资金难以合理高效地保障企业及电影项目的运转。电影企业要借助金融机构力量帮助自身“补血养气”。金融机构应根据电影企业特点制定专门的服务与产品，让资金主动、高效、有序地参与电影行业。

换个角度看，眼下危机对于影院来说未尝不是一次重新洗牌的机会。虽然我国银幕总数突破8万块，位居世界首位，但与高速增长的影院数量相比，近年来全国影院的场均观影人次持续下降。这也暴露出我国影院建设不平衡不充分的问题。在一些经济发达地区，影院过度集中造成单厅人次下降。这或将倒逼电影院线公司跨地区、跨所有制进行院线整合，刺激市场优胜劣汰，推动院线规模化、集约化发展。

长远看，影院的“沉浸式”消费体验不会改变。电影院的价值不只是娱乐消费，还有满足社交需求的功能等。信心比黄金更重要。行业应该化危为机，抓住电影市场深层次矛盾和问题，深入研究电影市场供给与需求变化，使电影产业发展逐步走上健康轨道。

(责编：罗知之、陈键)