李华林

原标题：新股破发频现辩证看

近期，接二连三的新股破发牵动着投资者的神经。新股破发是市场化价值发现功能逐渐发挥作用的体现，不过，屡屡出现新股破发，背后也有需要关注和反思的问题。未来，随着注册制的全面推进，新股破发或将成为常态，投资者需转变“蒙眼躺赢”的思维定式，在新股选择上，更加关注企业基本面。

近期，接二连三的新股破发牵动着投资者的神经。根据统计，今年以来，已有超过一半的新股出现破发，上市首日跌破发行价20%、30%的个股频频出现。投资者连呼“中签如中枪”，个别新股成为“烫手山芋”，出现高达三分之一中签者弃购的现象。

新股破发为何频繁出现？主要有两方面原因。

一是市场行情的影响。今年以来，受地缘政治冲突、美联储加息、新冠肺炎疫情多点散发等影响，A股市场调整有所加大，市场情绪稍显低迷，新股表现也受到波及。

二是与新股“三高”发行有关。多只新股高价、高市盈率、高募资额发行，上市后面临估值回归。其中不少高价发行的股票，企业业绩却在亏损，面对脱离基本面的发行定价，投资者选择了“用脚投票”。

新股破发是市场化价值发现功能逐渐发挥作用的体现。过去一段时间，A股市场频现低发行价、低市盈率和低募资额的“三低”新股，机构“集中报价”“抱团压价”等现象突出。为使新股发行定价更加合理，去年9月询价新规实施，强化了新股市场化定价，让报价博弈加强、难度加大、中间套利空间减少，打破了“新股不败”神话，促进新股收益回归理性。换言之，出现一定比例的新股破发，是A股迈向成熟市场的必经之路。

不过，近段时间屡屡出现新股破发，背后也有需要关注和反思的问题。毕竟，新股破发特别是大幅破发，给投资者带来的损失是实实在在的。“三高”发行导致的频繁破发、大比例弃购，也有损资本市场为企业提供直接融资、服务实体经济的功能。

部分询价机构的定价能力恐怕要打个问号。新股“三高”发行频现，与部分询价机构报高价密切相关。为获取更高比例的承销及保荐费用，在企业IPO过程中，部分询价机构倾向于往高定价，客观上推动新股发行价格水涨船高，增加了新股破发几率。

注册制强调发行定价市场化，如何把新股价格定得更合理，考验着询价机构的研究能力和专业能力，也是未来机构竞争力的重要体现。询价机构需转换以往重博弈、轻研究的行为路径，切实提高自身研投能力，平衡好企业和投资者的利益诉求，结合公司基本面客观理性报价，提升股票适销性，增强自身市场影响力。

询价新规实施后，“三高”发行频现，侧面反映出询价机制还存在一定短板，有必要进一步完善。例如，可以考虑将高价剔除比例从目前的“不超过3%、不低于1%”适度上调，从而促进询价博弈更加均衡，为新股定出更合适的价格。

此外，上市公司也需对脱离了基本面的高发行定价提高警惕。出现大幅度破发、大规模弃购，对上市公司的声誉无疑有害无益，有的公司甚至因此导致募资不足。上市公司不能一味追求高溢价发行，而应脚踏实地谋上市，一心一意求发展。只有自身价值切实提升，企业市值增长才会水到渠成，内在价值才能得到更合理体现。

无论如何，未来随着注册制的全面推进，新股破发或将成为常态，“新股不败”的神话已是过去时，“打新”也成为一种风险投资。投资者需转变“蒙眼躺赢”的思维定式，在新股选择上，从“逢新必打”转向优选个股，更加关注企业基本面。

(责编：罗知之、陈键)