金融服务应更有温度
2022年04月16日08:27 | 来源：经济日报
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原标题：金融服务应更有温度
部分人群受新冠肺炎疫情影响不能按时还房贷，怎么办？工、农、中、建、交、邮储六大行做出公开回应，对受疫情影响的个人住房贷款客户，可提供包括延后还款时间、延长贷款期限、调整账单计划等在内的金融服务支持。
社会各界对房贷的关注度非常高，六大行做出公开回应，非常有必要。除了六大行之外，有条件的银行都应该在防范风险、确保合规的前提下，对受疫情影响的个人住房贷款客户给予支持。
房贷关系着千家万户，连接着百姓生活，也影响着我国金融系统的安全乃至社会稳定的大局。金融服务不能只关注行业的收入，还应该更有温度。部分人群受疫情影响不能按时还房贷，相关部门和银行业对此要高度关注，对百姓呼声强烈的要求要及时作出回应，采取各种措施帮助受疫情影响的困难群众减轻负担，共渡难关。
(责编：罗知之、陈键)
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