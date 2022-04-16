熊 丽

原标题：成品油价迎来今年首次下调

据测算，本轮国内汽、柴油价格下调后，市区百公里油耗7L至8L的车型，平均每100公里费用减少3.2元左右；满载50吨的大型物流车辆，平均每100公里燃油费用减少18元左右。

国内成品油开启第七轮调价窗口。国家发展改革委表示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年4月15日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低545元和530元。

按照《石油价格管理办法》有关规定，国内汽、柴油最高零售价格根据国际市场原油价格变化情况，每10个工作日调整一次。此次调价是2022年国内油价首次下调，92#汽油每升下调0.43元，0#柴油每升下调0.45元，以油箱容量50L的普通私家车计算，这次调价后，车主们加满一箱油将少花21.5元左右。

据隆众资讯成品油分析师徐雯雯测算，对市区百公里油耗7L至8L的车型而言，平均每行驶100公里费用减少3.2元左右；对满载50吨的大型物流运输车辆而言，平均每行驶100公里燃油费用减少18元左右。

国家发展改革委价格监测中心监测显示，本轮成品油调价周期内（3月31日至4月14日）国际油价先降后升，总体水平较上一调价周期大幅下降。伦敦布伦特、纽约WTI平均油价比上轮调价周期下滑8.19%。

本轮调价周期内，国际油价大幅下滑主要受两方面因素影响。

一是大规模原油储备投放，供应紧张程度预期有所缓解。美国宣布未来六个月将向市场投放1.8亿桶原油储备，约每天释放100万桶，是史上最大规模；国际能源署其他成员国也计划投放6000万桶石油储备，市场上将有合计2.4亿桶的石油储备投放。

二是在俄乌冲突和疫情影响下，经济增长和用油需求预期下滑。世界贸易组织对2022年全球经济增长预期下调至2.8%；国际能源署继续下调全球石油需求预期至9940万桶/日。需求下滑导致原油库存回升，最新一期美国商业原油库存升至4.2亿桶上方。

国家发展改革委价格监测中心预计，短期内油价仍将大幅震荡。未来需重点关注欧洲对俄能源制裁的表态和进展情况。受俄乌冲突影响，当前俄罗斯原油生产从3月份1100万桶/日的水平下降至1030万桶/日，国际能源署预计4月俄罗斯日产量将下降100万桶，5月将大幅下降300万桶左右。这一缺口能否得到补足，是影响油价的主要不确定因素。

隆众资讯成品油分析师李彦表示，以当前国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现上行趋势。目前来看，由于俄乌谈判再度遇阻、地缘局势的不确定性仍存，市场对于供应风险仍有担忧，预计下一轮成品油调价上调的概率较大。

(责编：罗知之、陈键)