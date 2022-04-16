李华林

原标题：“真金白银”直达企业

大规模增值税留抵退税政策是今年减税降费的重头戏。自4月1日起，增值税留抵退税政策开始实施。据国家税务总局统计，4月1日至11日，全国税务部门共为20.3万户纳税人办理留抵退税1557亿元。

“今年的大规模留抵退税政策有三方面特点：一是聚焦小微企业和重点支持行业；二是增量留抵和存量留抵并退；三是制度性、一次性和阶段性安排并举。”国家税务总局货物和劳务税司副司长刘运毛介绍，具体来说，政策内容主要包括两大类：一是小微企业留抵退税政策，即在2022年对所有行业符合条件的小微企业一次性退还存量留抵税额，并按月退还增量留抵税额；二是制造业等行业留抵退税政策，对制造业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，软件和信息技术服务业，生态保护和环境治理业等6个行业符合条件的企业，一次性退还存量留抵税额，并按月全额退还增量留抵税额。

将税款以“真金白银”的形式实实在在地退还给企业，对于急需资金支持的企业，能够起到帮一把、扶一程的作用，助力企业在生产经营中轻装上阵。按照政策安排，今年大规模留抵退税政策将为市场主体新增约1.5万亿元现金流。各地税务部门积极创新工作方法，推动政策落地生效。

比如，安徽省税务部门主动提供定点辅导，优化办理流程，缩短退税时间，让退税“红包”及时落袋。“我们公司需要购买一项新技术，正为资金发愁时，增值税留抵退税政策的落实解决了这个‘心病’。”安徽三星智能装备科技有限公司财务负责人王惠珍表示，353万元退税资金当天申请即到账，极大鼓舞了公司发展信心。

江西省财政近日分配下达市县支持小微企业留抵退税专项资金45.2亿元，并纳入直达资金范围，要求市县按规定加快支出进度。“去年10月，我们享受了增量留抵退税98万元。今年组合式税费支持力度更大，我们有107万元存量留抵税额，一次性全部退还。”江西新永海电子科技有限公司负责人占满初非常高兴，有了这笔退税款，公司现金流更充裕了。

“退税资金全部直达企业，显示出国家提振市场预期，助力企业发展的决心。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红表示，良好的留抵退税政策执行效果已经显现，税务部门通过“春风行动”“智慧税务”等有效的便利市场主体的方式，及时高效将退税资金直达企业，这对于当前应对疫情影响及经济压力、激发市场主体活力、稳定就业及民生而言具有积极作用。可以预期，在下一步逐步落实小型、中型及大型企业的存量、增量留抵退税政策之后，今年大规模留抵退税会产生更大的政策效应。

税务总局有关负责人表示，税务部门将继续采取有力有效措施，确保这项关键性举措不折不扣落实到位，帮助广大纳税人及时充分便捷享受政策红利，助力企业加大投资、加快技术改造升级，增强企业发展内生动力，为高质量发展积蓄新动能。

(责编：罗知之、陈键)