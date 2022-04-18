人民网北京4月18日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布多项宏观经济数据显示，一季度，国民经济延续恢复发展态势，经济运行总体平稳。

初步核算，一季度国内生产总值270178亿元，按不变价格计算，同比增长4.8%，比2021年四季度环比增长1.3%。分产业看，第一产业增加值10954亿元，同比增长6.0%；第二产业增加值106187亿元，增长5.8%；第三产业增加值153037亿元，增长4.0%。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在国新办今日举行的“一季度国民经济运行情况新闻发布会”上表示，一季度，面对国际环境更趋复杂严峻和国内疫情频发带来的多重考验，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，科学统筹疫情防控和经济社会发展，坚持稳字当头、稳中求进，总的来看，我国经济延续恢复发展态势，总体运行在合理区间。

农业生产形势稳定，畜牧业平稳增长

一季度，农业（种植业）增加值同比增长4.8%。气象条件总体良好，农业生产服务持续加强，春耕备耕平稳有序推进。据全年种植意向调查显示，全国小麦、稻谷意向播种面积总体稳定，大豆意向播种面积增加较多。一季度，猪牛羊禽肉产量2395万吨，同比增长8.8%，其中猪肉、牛肉、羊肉产量分别增长14.0%、3.6%、1.4%；牛奶产量增长8.3%，禽蛋产量增长2.5%。一季度末，生猪存栏42253万头，同比增长1.6%；其中能繁殖母猪存栏4185万头。

工业生产较快增长，中高端制造业发展较好

一季度，全国规模以上工业增加值同比增长6.5%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长10.7%，制造业增长6.2%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长6.1%。高技术制造业、装备制造业增加值分别增长14.2%、8.1%，增速分别比规模以上工业快7.7、1.6个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长5.0%；股份制企业增长7.8%，外商及港澳台商投资企业增长2.1%；私营企业增长7.6%。分产品看，新能源汽车、太阳能电池、工业机器人产量分别增长140.8%、24.3%、10.2%。3月份，规模以上工业增加值同比增长5.0%，环比增长0.39%。3月份，制造业采购经理指数为49.5%，企业生产经营活动预期指数为55.7%。1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额11576亿元，同比增长5.0%。

服务业持续增长，现代服务业增势较好

一季度，服务业继续恢复。其中，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业增加值同比分别增长10.8%、5.1%。一季度，全国服务业生产指数同比增长2.5%，其中3月份同比下降0.9%。1-2月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长13.6%。3月份，服务业商务活动指数为46.7%，业务活动预期指数为53.6%。其中，铁路运输、航空运输、住宿、餐饮等接触性聚集性行业受疫情影响较大，电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务、保险业等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。

市场销售保持增长，网上零售较为活跃

一季度，社会消费品零售总额108659亿元，同比增长3.3%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额94292亿元，增长3.2%；乡村消费品零售额14367亿元，增长3.5%。按消费类型分，商品零售98006亿元，增长3.6%；餐饮收入10653亿元，增长0.5%。基本生活类商品销售良好，限额以上单位粮油食品类、日用品类商品零售额分别增长9.3%、6.6%。升级类商品销售较快增长，限额以上单位文化办公用品类、金银珠宝类商品零售额分别增长10.6%、7.6%。全国网上零售额30120亿元，增长6.6%。其中，实物商品网上零售额25257亿元，增长8.8%，占社会消费品零售总额的比重为23.2%。3月份，社会消费品零售总额34233亿元，同比下降3.5%，环比下降1.93%。

固定资产投资规模扩大，高技术产业和社会领域投资较快增长

一季度，全国固定资产投资（不含农户）104872亿元，同比增长9.3%。分领域看，基础设施投资同比增长8.5%，制造业投资增长15.6%，房地产开发投资增长0.7%。全国商品房销售面积31046万平方米，下降13.8%；商品房销售额29655亿元，下降22.7%。分产业看，第一产业投资增长6.8%，第二产业投资增长16.1%，第三产业投资增长6.4%。民间投资59622亿元，增长8.4%。高技术产业投资增长27.0%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长32.7%、14.5%。高技术制造业中，电子及通信设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资分别增长37.5%、35.4%；高技术服务业中，信息服务业、科技成果转化服务业投资分别增长21.3%、19.0%。社会领域投资增长16.2%，其中卫生、教育投资分别增长23.8%、17.2%。3月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.61%。

货物进出口较快增长，贸易结构继续优化

一季度，货物进出口总额94151亿元，同比增长10.7%。其中，出口52260亿元，增长13.4%；进口41891亿元，增长7.5%。进出口相抵，贸易顺差10369亿元。一般贸易进出口增长13.9%，占进出口总额的比重为63.2%，比上年同期提高1.8个百分点。民营企业进出口占进出口总额的比重为48%，比上年同期提高1.4个百分点。3月份，进出口总额32065亿元，同比增长5.8%。其中，出口17535亿元，增长12.9%；进口14530亿元，下降1.7%。

居民消费价格温和上涨，工业生产者价格同比涨幅回落

一季度，全国居民消费价格（CPI）同比上涨1.1%。其中，城市上涨1.2%，农村上涨0.7%。分类别看，食品烟酒价格同比下降1.3%，衣着价格上涨0.5%，居住价格上涨1.4%，生活用品及服务价格上涨0.6%，交通通信价格上涨5.5%，教育文化娱乐价格上涨2.6%，医疗保健价格上涨0.6%，其他用品及服务价格上涨0.7%。在食品烟酒价格中，粮食价格上涨1.7%，鲜果价格上涨6.9%，鲜菜价格上涨3.7%，猪肉价格下降41.8%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨1.2%。3月份，全国居民消费价格同比上涨1.5%，涨幅比上月扩大0.6个百分点；环比持平。

一季度，全国工业生产者出厂价格同比上涨8.7%。其中，3月份同比上涨8.3%，涨幅比上月回落0.5个百分点；环比上涨1.1%。一季度，工业生产者购进价格上涨11.3%。其中，3月份同比上涨10.7%，涨幅比上月回落0.5个百分点；环比上涨1.3%。

城镇新增就业扩大，调查失业率有所上升

一季度，全国城镇新增就业285万人，全国城镇调查失业率平均值为5.5%。3月份，全国城镇调查失业率为5.8%，比上月上升0.3个百分点。本地户籍人口调查失业率为5.6%；外来户籍人口调查失业率为6.3%，其中外来农业户籍人口调查失业率为5.9%。16-24岁、25-59岁人口调查失业率分别为16.0%、5.2%。31个大城市城镇调查失业率为6.0%。全国企业就业人员周平均工作时间为47.3小时。一季度末，外出务工农村劳动力总量17780万人。

居民收入稳定增长，城乡居民人均收入比缩小

一季度，全国居民人均可支配收入10345元，同比名义增长6.3%；扣除价格因素实际增长5.1%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入13832元，同比名义增长5.4%，实际增长4.2%；农村居民人均可支配收入5778元，同比名义增长7.0%，实际增长6.3%。从收入来源看，全国居民人均工资性收入、经营净收入、财产净收入、转移净收入分别名义增长6.6%、5.4%、6.1%、6.3%。城乡居民人均收入比值2.39，比上年同期缩小0.04。全国居民人均可支配收入中位数8504元，同比名义增长6.1%。

“同时也要看到，国内外环境复杂性不确定性加大，经济发展面临较多困难和挑战。下阶段，要全面贯彻落实中央经济工作会议精神和《政府工作报告》部署，统筹疫情防控和经济社会发展，坚持稳字当头、稳中求进，把稳增长放在更加突出的位置，加大宏观政策实施力度，扎实做好‘六稳’‘六保’工作，着力稳定宏观经济大盘，持续稳就业稳物价，切实保障民生，保持经济运行在合理区间。”付凌晖说。

(责编：杨曦、吕骞)