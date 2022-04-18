国家植物园。受访者供图

人民网北京4月18日电 （记者余璐）记者从国家林业和草原局获悉，4月18日，国家植物园在北京正式揭牌。据了解，设立国家植物园，是在中国科学院植物研究所（南园）和北京市植物园（北园）现有条件的基础上，经过扩容增效有机整合而成，总规划面积近600公顷。

国家植物园规划图。受访者供图

中国是全球植物多样性最丰富的国家之一，已知的高等植物有3.7万余种，大约占全球的十分之一。2021年10月12日，中国在联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上宣布，本着统筹就地保护与迁地保护相结合的原则，启动北京、广州等国家植物园体系建设。2021年12月28日，国务院批复同意在北京设立国家植物园。

国家植物园（南园）展览温室。受访者供图

国家林业和草原局相关负责人表示，建设国家植物园体系，是推进生态文明建设的重要举措。国家植物园是以开展植物迁地保护、科学研究为主，兼具科学传播、园林园艺展示和生态休闲等功能的综合性场所，是国家植物多样性保护基地，是一个国家经济、科技、文化、生态、社会可持续发展水平的重要标志。

国家植物园内的郁金香盛开。受访者供图

“国家植物园是标志性国家象征，在首都设立国家植物园，是世界许多国家的通行做法。”国家林业和草原局相关负责人介绍，国家植物园坚持国家代表性和社会公益的理念，将重点收集三北地区乡土植物、北温带代表性植物、全球不同地理分区的代表植物及珍稀濒危植物3万种以上，覆盖中国植物种类80%的科、50％的属，占世界植物种类的10％；收藏五大洲代表性植物标本500万份；陆续完成植物科学研究中心、迁地保护研究中心、种质资源保藏中心、标本馆二期、五洲温室群等项目，建设28个特色专类园。

游客在国家植物园观赏桃花。受访者供图

据介绍，此次在北京设立国家植物园是中国国家植物园体系的重要组成部分。国家林业和草原局将会同住房城乡建设部、中国科学院等有关部门，本着统筹谋划、科学布局、保护优先、分步实施的总思路，“成熟一个、设立一个”，稳步推进国家植物园体系建设，逐步实现我国85%以上野生本土植物、全部重点保护野生植物种类得到迁地保护的目标，同以国家公园为主体的就地保护体系形成有机衔接、相互补充，有效实现中国植物多样性保护全覆盖和可持续利用。

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