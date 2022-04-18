人民网记者 夏晓伦

梭梭树，根系发达，主根弯曲下伸，具有抗旱、耐高温、耐盐碱、耐风蚀、耐寒等诸多特性，是一种极其重要的防风固沙植物，有沙漠卫士之称，在荒漠和半荒漠地区的分布广泛。

甘肃省武威市民勤县，位于河西走廊东北部，是古代丝绸之路必经之地，被腾格里沙漠和巴丹吉林沙漠三面包围。为了保护当地赖以生存的田地，梭梭树在抵御风沙方面起到了重要作用。

多年来，民勤将防沙治沙作为全县经济社会发展的首要任务。最新数据显示，全县人工造林面积达到230万亩以上，在408公里的风沙线上建成长达300公里的防护林带，森林覆盖率由2010年的11.52%提高到18.28%。

尤其是近几年来，随着移动互联网的快速发展，在短视频平台上，一些在沙漠治沙的人，用短视频记录下治沙的点点滴滴，为民勤当地的防沙治沙工作贡献力量，快手用户“小仲-沙漠变绿洲”就是其一。

小仲的本名叫仲麟，是一位95后，当同龄人离开家乡的时候，大学毕业的他，却回到风沙弥漫的戈壁滩，在沙窝窝里与风沙“战斗”。

“一夜北风沙骑墙，早上起来驴上房。”住在西渠镇丰收村的仲麟，是听着这个歌谣长大的，甚至还亲眼见过这个画面，只是被风吹上房的，是村民养的羊。他告诉记者：“我喜欢梭梭树，小小的一株，顽强极了。”

仲麟通过快手短视频平台介绍当地治沙的工作。

从仲麟发布的短视频作品可以看出，都是关于当地治沙的内容，作品的点赞量已接近20万，这让众多网友通过短视频关注到了民勤当地的治沙工作，也让更多人看见他为家乡生态保护作出的努力和付出。

直观的治沙过程，让全国各地的网友看了后深受触动，也想参与其中。仲麟告诉记者，有很多粉丝会私信他，要来民勤做治沙志愿者，还有家长要带着孩子来体验治沙人的艰辛，“去年，深圳大学传播学院的40多名大学生，来民勤帮我种树浇水，这让我特别感动。”

治沙，不仅仅是当地人自己的事，环保更是一个长期的任务，理念传递至关重要。有专家表示，短视频打开了一扇窗户，让更多人看到环境治理的艰辛，让更多人了解到生态保护的重要性，也向网友科普了许多自然科学和生活常识。

据快手发布的相关报告显示，目前已经有超过10万的通识教育创作者在平台分享知识，自然科学相关科普知识是通识教育板块的重要组成部分。而在用户互动频率及用户黏性上，90%的知识内容消费者曾与创作者互动。

社会各界的共同努力，给各地带来了良好的生态效益。数据显示，自2004年起，全国荒漠化和沙化面积连续3个监测期实现“双缩减”，我国总体上实现了从“沙进人退”到“绿进沙退”的历史性转变。

在这背后，离不开无数个像仲麟这样普普通通治沙人的努力。“未来的话，我就是继续坚持做这个事情，让更多人看到、了解到我们的家乡，还要争取把我们这里的农产品推广出去，也号召更多的年轻人回到家乡发展。”仲麟说。

（实习生李皓对本文亦有贡献）

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