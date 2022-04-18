人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

保定市一亩泉生态修复项目启动

2022年04月18日16:08 | 来源：中国网财经
小字号

原标题：助力乡村振兴 重现秀水盛景——保定市一亩泉生态修复项目启动

　　4月18日，由中国能建葛洲坝集团总承包建设的保定市一亩泉生态修复与乡村振兴示范项目正式启动，该项目是中国能建葛洲坝集团深度融入京津冀一体化协同发展的举措。

　　一亩泉项目位于河北省保定市竞秀区，项目生态修复建设范围东至西三环北延线，南至黄花沟，西侧与北侧至一亩泉村村界。该项目依托一亩泉旧址，改造提升区域现貌，深入挖掘历史文化元素，恢复一亩泉湿地景观，打造出乡村振兴生态修复品牌。项目建成后，项目区域内将重构生态网络，提升整体环境，营造“共创共享”的生态修复示范项目，成为保定市“十四五”期间河道治理、生态补水和地下水超采治理的典范。项目实施对于促进竞秀区传统工业转型升级，助力保定市经济社会发展具有十分重要的意义。

　　该项目由中国能建葛洲坝集团与中国地质调查局水文地质环境地质调查中心、南京市政设计研究院、保定市水利水电勘测设计院联合中标，采取EPC(勘察设计、采购、施工)模式实施。项目建设主要涉及一亩泉涌水工程、一亩泉河河道新建工程、河道周边景观带建设与入口绿色公园建设等。

　　该项目的启动，是中国能建葛洲坝集团深度参与保定城市建设的重要体现。多年来，集团积极履行央企责任与担当，秉持“政府有需求、企业有优势，双方有共识、合作有共赢”原则，自觉践行绿色发展理念。集团以项目建设为载体，充分发挥投建营一体化、全产业链和资源整合优势，对接保定环城水系规划建设，为实现乡村振兴战略提供支撑和保障。

(责编：曹淼、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
让更多人看见 短视频平台汇聚环保力量
　　梭梭树，根系发达，主根弯曲下伸，具有抗旱、耐高温、耐盐碱、耐风蚀、耐寒等诸多特性，是一种极其重要的防风固沙植物，有沙漠卫士之称，在荒漠和半荒漠地区的分布广泛。 甘肃省武威市民勤县，位于河西走廊东北部，是古代丝绸之路必经之地，被腾格里沙漠和巴丹吉林沙漠三面包围。…
中国珍稀植物图鉴，你见过几个？
　　和煦的春风吹绿大江南北，中国植物正在讲述春天的故事。 你听过“世界上‘最孤单’的葡萄”、“陆上荷花”、“中国鸽子树”吗？中国是全球植物多样性最丰富的国家之一，已知的高等植物有3.7万余种，大约占全球的十分之一。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部