原标题：助力乡村振兴 重现秀水盛景——保定市一亩泉生态修复项目启动

4月18日，由中国能建葛洲坝集团总承包建设的保定市一亩泉生态修复与乡村振兴示范项目正式启动，该项目是中国能建葛洲坝集团深度融入京津冀一体化协同发展的举措。

一亩泉项目位于河北省保定市竞秀区，项目生态修复建设范围东至西三环北延线，南至黄花沟，西侧与北侧至一亩泉村村界。该项目依托一亩泉旧址，改造提升区域现貌，深入挖掘历史文化元素，恢复一亩泉湿地景观，打造出乡村振兴生态修复品牌。项目建成后，项目区域内将重构生态网络，提升整体环境，营造“共创共享”的生态修复示范项目，成为保定市“十四五”期间河道治理、生态补水和地下水超采治理的典范。项目实施对于促进竞秀区传统工业转型升级，助力保定市经济社会发展具有十分重要的意义。

该项目由中国能建葛洲坝集团与中国地质调查局水文地质环境地质调查中心、南京市政设计研究院、保定市水利水电勘测设计院联合中标，采取EPC(勘察设计、采购、施工)模式实施。项目建设主要涉及一亩泉涌水工程、一亩泉河河道新建工程、河道周边景观带建设与入口绿色公园建设等。

该项目的启动，是中国能建葛洲坝集团深度参与保定城市建设的重要体现。多年来，集团积极履行央企责任与担当，秉持“政府有需求、企业有优势，双方有共识、合作有共赢”原则，自觉践行绿色发展理念。集团以项目建设为载体，充分发挥投建营一体化、全产业链和资源整合优势，对接保定环城水系规划建设，为实现乡村振兴战略提供支撑和保障。

(责编：曹淼、李源)