央视网消息：4月17日，国新办就中国空间站建造进展情况举行发布会。中国载人航天工程办公室主任郝淳介绍，今年完成空间站在轨建造以后，工程将转入为期十年以上的应用与发展阶段。初步计划是每年发射两艘载人飞船和两艘货运飞船。航天员要长期在轨驻留，开展空间科学实验和技术试验，并对空间站进行照料和维护。为进一步提升工程的综合能力和技术水平，还将研制新一代载人运载火箭和新一代载人飞船，其中，新一代载人运载火箭和新一代载人飞船的返回舱都可以实现可重复使用。新一代载人飞船综合能力也得到了大幅提升，可以搭载7名航天员，另外它的上行和下行载荷能力也得到大幅度提高。同时，我们在考虑研发空间站的扩展舱段，为进一步支持在轨科学实验和为航天员的工作和生活创造更好的条件。

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