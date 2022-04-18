央视网消息：神舟十三号航天员抵达北京，王亚平的女儿手捧鲜花，迎接妈妈的凯旋。在深情拥抱并亲吻女儿后，王亚平还不忘掏出了一颗小星星，这正是她在出征前，对女儿许下的承诺。如今，女儿的心愿终于完成，摘星星的妈妈，回来了！

在神舟十三号发射前 王亚平和女儿达成一个约定

王亚平女儿 赵芸熙：云朵往上飘，就差这么一格线就要摘到星星了，妈妈给我到太空摘星星去了。

航天员 王亚平：我们俩互相布置了任务，我希望她能照顾好自己，照顾好姥姥姥爷，好好学习；她让我飞行回来的时候，给她和她的同学，要摘星星回来。

王亚平女儿 赵芸熙：妈妈，妈妈！

航天员 王亚平：我肯定会带一个我女儿送给我的礼物上去。

带着家人的思念和期盼，王亚平踏上“摘星之旅”。

即使远在天宫 也时刻挂念着女儿

航天员 王亚平：这个就是我的睡眠区了，我用家人的照片和喜欢的小物品装扮了一下。

王亚平女儿 赵芸熙：妈妈正在给我摘星星，妈妈快加油就差一点了。

航天员王亚平首次出舱 为女儿“摘星星”

航天员 王亚平：02已出舱，感觉良好。

航天员王亚平 迈出了中国女性舱外太空行走第一步

“热烈祝贺02圆满完成中国女航天员的首次出舱活动，为你感到骄傲！”

中国空间站首次太空授课 王亚平和女儿做的花朵在太空“绽放”

航天员 王亚平：这是我和我的女儿在地球上一起准备的花朵折纸，看到这朵花，我就想到了我的女儿。

航天员 王亚平：其实我一直觉得我绝对是一个合格的航天员，但是我不是一个合格的母亲，我对孩子的陪伴真的是少之又少，但是女儿她知道她的妈妈是一名航天员。

王亚平女儿 赵芸熙：我想妈妈的时候就看看星空，我知道妈妈也在看着我。

航天员 王亚平：虽然她不懂航天员是什么，但她会觉得航天员这个职业很神圣，让她觉得骄傲。

王亚平女儿 赵芸熙：妈妈，我还记得我们俩的约定。

航天员 王亚平：这一次可能是我们距离最远的一次，但一定是心灵离得最近的一次。

神舟十三号航天员凯旋，“摘星星”的妈妈回来了。

【央视短评】为好奇心摘一颗星星

可能每个孩子都曾经梦想过要到天上去摘一颗星星，这种想要探索未知世界的好奇心，一直是人类科技进步的重要驱动力。今天，上天摘星星的三位航天员回家了。其实在他们身后，还有许许多多摘星星的人。他们都是各行各业的顶尖人才，他们怀揣着共同的星空梦，把全人类几千年积累的科技成果变成了一场寻梦太空的旅程，推动了航天事业的进步，也让很多孩子相信：梦想可以成真，好奇心可以改变世界。这份相信的力量，就是他们为今天的孩子们摘下的星星。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)