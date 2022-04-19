设计时速350公里！这些高铁建设取得新进展
人民网北京4月19日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，今年一季度，全国铁路新线开通447公里，其中高铁233公里“开门红”令人振奋。荆楚大地上，荆荆高铁、西十高铁、沪渝蓉高铁在加速推进，黄黄高铁、郑万高铁正冲刺全线通车运营，时刻准备着为“轨道上的湖北”按下快进键。
荆荆高铁。进入4月，荆荆高铁建设全面转入架梁无砟轨道铺设等线上施工阶段。荆荆高铁线路全长77.6公里，设计时速350公里，全线设荆门西、沙洋西、荆州三座车站。建成通车后，荆门将进入高铁时代，旅客往返荆门、荆州时间将大幅缩短。
荆荆高铁。国铁集团武汉局供图
沪渝蓉高铁。沪渝蓉高铁武宜段共有7个标段，目前已有6个标段实质性开工进入建设阶段，作为全线最早开工的区段，将被打造成沪渝蓉高铁的样板工程。4月13日，全线首榀箱梁成功浇筑，标志着沪渝蓉高铁武宜段正式进入箱梁预制生产阶段。沪渝蓉高铁武宜段位于湖北省境内，起自武汉市，经天门市、荆门市，终至宜昌市，正线全长313公里，设汉口（既有）、汉川东、天门北、京山南、钟祥南、荆门西、当阳西、宜昌北8座车站，桥隧占比85%，设计时速350公里。
沪渝蓉高铁武宜段。国铁集团武汉局供图
西十高铁。西十高铁全线67个开工点，已开工41个，建设者们正全力推进项目建设。西十高铁正线全长255.76公里，其中湖北省境内86.36公里，陕西省境内169.4公里，设计时速350公里。
黄黄高铁。日前，黄黄高铁已进入运行试验阶段，标志着该条高铁进入通车倒计时。黄黄高铁正线全长127公里，设计时速350公里。全线设黄冈东、浠水南、蕲春南、武穴北、黄梅东5座车站。其中浠水南、蕲春南、武穴北为新建车站。开通运营后，黄州、浠水、蕲春、武穴将进入高铁时代，对促进区域经济优势互补，完善长江经济带铁路网布局，推动大别山革命老区振兴和武汉城市圈协同发展具有重要意义。
黄黄高铁。国铁集团武汉局供图
郑渝高铁。日前，郑渝高铁襄阳东至万州北段开始进行全线拉通试验，并对全线各系统进行综合检测。郑渝高铁位于豫、鄂、渝三省市境内，其中，万州北至重庆段和郑州东至襄阳东段分别于2016年11月28日、2019年12月1日开通运营，目前仅剩襄阳东至万州北段还未通车。
郑渝高铁。国铁集团武汉局供图
郑渝高铁线路设计时速350公里，是我国《中长期铁路网规划》“八纵八横”高速铁路网的重要组成部分，全线建成通车后，将进一步完善中部和西南地区快速铁路网，极大便利沿线群众出行，对助力成渝地区双城经济圈建设，推动长江经济带高质量发展具有重要意义。
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