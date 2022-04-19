人民网北京4月19日电 （记者申佳平）今日，在国务院新闻办公室召开的发布会上，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长罗俊杰介绍，今年一季度工业经济实现平稳开局。其中，制造业占比进一步提升至28.9%，达到2016年以来最高值。

罗俊杰表示，工业和信息化部主要采取了五个方面举措。第一，着力振作工业经济。我们加强部门协作、部省联动，统筹做好政策落实、保供稳链、助企纾困、预期引导等工作，推动工业经济稳定恢复。从经济指标来看有四个亮点。一是工业生产保持平稳，一季度规模以上工业增加值同比增长6.5%，高于去年四季度2.6个百分点，呈现逐季回升的良好态势。二是制造业占比进一步提升，一季度为28.9%，同比提高1.3个百分点，达到2016年以来最高值。三是工业出口带动作用持续增强，一季度规模以上工业企业出口交货值同比增长14.4%，已经连续一年保持两位数增长。四是制造业投资明显回升，一季度制造业投资同比增长15.6%，比2021年全年加快2.1个百分点。

第二，持续加大助企纾困力度。坚持纾困和培优两手抓，着力打好惠企政策“组合拳”，推动中小企业平稳健康发展。坚持政策惠企、服务助企、环境活企多措并举，统筹落实中小企业纾困帮扶系列政策，推动减税降费、金融信贷、稳岗扩岗等政策措施加快落地，健全清理拖欠中小企业账款长效工作机制。加快推动中小企业专精特新发展，研究制定优质中小企业梯度培育认定管理办法，启动实施企业管理提升行动计划（2022-2025年），组织开展制造业单项冠军企业（产品）培育遴选，研究制定促进大中小企业融通创新“携手”行动计划。一季度规模以上中小工业企业增加值同比增长7.8%，高于整体工业1.3个百分点。

第三，不断增强产业链供应链韧性。加强原材料、关键零部件等供给保障，加快关键核心技术攻关突破，着力提升产业链供应链稳定性。千方百计打通产业链供应链堵点卡点，深入实施汽车芯片攻坚行动，建立大宗原材料“红黄蓝”供应预警机制，加大化肥保供力度，协调解决物流受阻、零部件供应中断等问题。加快基础和关键领域技术攻关，聚焦工业母机、5G、新一代信息技术、生物医药和高端医疗装备等重点产业链，“点链结合”组织遴选一批产业基础领域攻关项目，推进补链强链。

第四，加快推进制造业数字化绿色化转型。落实碳达峰碳中和部署，锚定智能制造主攻方向加快数字化改造升级，努力提升工业绿色低碳发展水平，产业发展新动能不断增强。纵深推进产业数字化转型方面，深入实施制造业数字化转型行动计划，组织开展智能制造试点示范行动，印发《工业互联网专项工作组2022年工作计划》，启动实施2022年工业互联网创新发展工程。全国在建“5G+工业互联网”的项目已经超过了2400个。在稳步推进工业绿色低碳转型方面，实施工业资源综合利用实施方案和环保装备制造业高质量发展行动计划（2022-2025年），研究制定国家工业能效、水效提升行动计划，支持重点高耗能行业企业绿色化技术改造，前两个月规模以上企业单位工业增加值能耗同比下降7.4%。加快新兴产业发展，组织先进制造业集群竞赛，新公布一批国家新型工业化产业示范基地，引导支持新型显示、能源电子、智能网联汽车等新兴产业发展，一季度高技术制造业增加值同比增长14.2%，新能源汽车、太阳能电池等新兴产品产量分别增长140.8%、24.3%。

第五，积极推动信息通信业高质量发展。加强新型基础设施建设和应用，推动数字产业规模稳步扩大，信息通信服务供给能力持续提升，新型基础设施加快建设。截止到3月底，新建的5G基站达到了13.4万个，5G移动电话用户数增加4811万户，千兆光网具备覆盖超过3.2亿户家庭的能力，已建成和在建的工业互联网标识解析二级节点实现了31个省区市全覆盖，标识注册量突破了千亿。服务民生水平不断提高，深入开展信息通信服务感知提升行动，推动基础电信企业和互联网企业以更高标准提升服务能力。首批325家网站和APP完成适老化改造，为老年人使用智能技术提供良好的辅助。有序推进携号转网服务，全国携号转网用户数已经超过5700万，一季度电信业务收入规模达到3935亿元，同比增长9.3%，增速同比提高2.8个百分点，电信业务总量同比增长23.9%。

罗俊杰同时介绍，我国经济发展面临的需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”在工业领域依然突出，恢复仍不均衡不稳固。3月份受疫情多点散发、地缘政治冲突等不利因素影响，一些指标明显放缓，下行压力进一步加大。当然更要看到，我国工业发展具有很大的韧性和潜力，去年四季度以来出台的各项工业稳增长政策效果持续显现，《政府工作报告》部署实施组合式减税降费、增强制造业核心竞争力、扩大内需等政策红利加快释放，支撑工业经济平稳增长的积极因素正在不断积累，我国工业经济长期向好的基本面没有改变、恢复发展的总体态势没有改变。我国发展潜力大，市场潜力大，制造业提升潜力大。

下一步，工业和信息化部将聚焦制造强国和网络强国建设目标，坚持稳字当头、稳中求进，着力促进工业经济平稳运行和提质升级，努力推动二季度工业经济实现平稳增长，保持全年运行在合理区间，为稳定宏观经济大盘提供坚实支撑，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

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