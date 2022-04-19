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工信部：正在研究储备工业稳增长接续政策措施

2022年04月19日13:53 | 来源：人民网
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人民网北京4月19日电 （记者申佳平）“我国经济长期向好的基本面没有改变、恢复发展的总体态势也没有改变，提振工业经济仍然具有坚实的基础。”今年3月以来，我国工业经济下行压力加大，对此，在国务院新闻办公室今日举行的发布会上，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长罗俊杰透露，针对形势变化，工业和信息化部正在研究储备工业稳增长接续政策措施。

罗俊杰介绍，工业和信息化部将加强前瞻性预判，做好跨周期调节，实施精准性对冲，着力促进工业经济平稳运行和提质升级，努力实现二季度的平稳接续，为稳定宏观经济大盘提供坚实支撑。主要包括以下四方面的工作。

一是抓紧抓实推动政策落地。要加强统筹协调，大力推动已出台的振作工业经济运行实施方案和促进工业经济平稳增长若干政策落地见效。组织开展全国减轻企业负担和促进中小企业发展的综合督察，将工业稳增长作为重点内容，按月通报各地区工业经济主要指标，压紧压实地方责任。“同时，针对形势变化，我们也在研究储备一些工业稳增长的接续政策措施。罗俊杰说。

二是多措并举打通产业链供应链堵点卡点。建立重点产业链供应链企业“白名单”制度，通过加强部省协同和跨区域协调，确保重点产业链供应链的稳定畅通。加大重要原材料保供稳价力度，强化钾肥、稀贵金属等重点产品供应保障。继续实施汽车芯片攻坚行动，全力提升芯片供给能力，推进龙头企业强链补链，积极帮助企业协调解决要素保障等困难问题。

三是千方百计帮扶中小企业渡过难关。将着力推动落实已出台的助企惠企政策，深入开展“一起益企”中小企业服务行动。会同有关部门研究进一步帮扶中小微企业的政策举措，营造有利于中小微企业发展的良好环境。联合有关部门开展涉企“三乱”问题专项整治行动，深入推进防范和化解拖欠中小企业账款工作。充分发挥行业协会的桥梁纽带作用，及时了解中小微企业的真实感受，扎实做好政策宣贯、精准帮扶等工作，着力提振企业预期。

四是加快重大项目投资挖掘新型消费潜力。推进制造业“十四五”规划重大工程和项目的加快落地实施，支持一批节能降碳重大技术改造项目，引导基础电信企业适度超前部署5G基站建设，推动尽快形成实物工作量，充分发挥投资拉动对冲作用。完善新一轮新能源汽车下乡活动，启动公共领域车辆全面电动化城市试点，联合有关部门开展第四届“双品购物节”活动，培育一批信息消费示范城市和示范项目，加快5G技术与能源、教育、文旅等垂直行业融合应用，大力挖掘消费潜力。

(责编：申佳平、吕骞)

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