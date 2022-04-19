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推动文化产业赋能乡村振兴

张 雪
2022年04月19日08:58 | 来源：经济日报
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原标题：推动文化产业赋能乡村振兴

日前，文化和旅游部等6部门联合印发《关于推动文化产业赋能乡村振兴的意见》。这是对党中央、国务院相关工作部署的贯彻落实，是全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的必要举措，为文化产业赋能乡村振兴明确了具体路线图。

文化振兴是乡村振兴的重要一环。文化产业赋能乡村振兴有其独特优势，文化产业具有融合性、创意性特征，附加值高、吸纳就业广，挖掘乡村特色文化成就特色产业，能够成为推动经济发展的重要抓手。同时，将乡村潜在资源转化为市场接受的文化产品，能让优秀的传统乡村文化得到更好的保护传承和创新发展，以文化产业发展带动乡村美学普及和教育，塑造乡村文明新风尚，丰富乡村精神文化生活，提升农民文化素养，让物质和精神生活都富起来。

推动文化产业赋能乡村振兴，文化是根本。我国农耕文明源远流长，广大乡村地区沉淀着丰富的传统文化基因，积累了多元的文化资源。各具特色的宅院村落、充满乡土气息的节庆活动、丰富多彩的民间艺术……这些既是人们心间挥之不去的乡愁，又共同构成各地独有的乡村文化。推动文化产业赋能乡村振兴，要深刻理解乡村的文化血脉，不能脱离培育乡村文化的乡土乡情。机械化照搬城市模式和低水平复制他人经验都不可取，要遵循乡村自身发展规律。传统优秀的乡村文化与农民的生产生活密不可分，因此，要充分调动农民的积极性、主动性和创造性。

推动文化产业赋能乡村振兴，产业是载体。广大乡村地区不乏优秀文化资源，但是普遍缺少将其产业化发展的先进理念和现实路径。我国6万项国家、省、市三级非物质文化遗产，大多都在乡村地区，很多乡村手艺人渴望把“指尖技艺”转化为“指尖经济”，很多古老村落的村民也希望搭上乡村旅游发展的快车，但苦于不了解市场、不熟悉经营，一些生动的文化资源没能转化成文化产品进而形成产业，乡村文化的价值未得到充分挖掘。

因此，推动文化产业赋能乡村振兴，首先要解决人才问题，建立有效机制，调动企业、社会组织、高校、文化工作者等多方力量广泛参与，从科技、信息、创意、市场、金融等环节解决产业发展难题。同时，加强对乡村本土文化人才的培育和支持，并充分发挥市场机制作用，调动市场主体积极性，以重点产业项目为载体，促进更多资源要素向乡村流动，形成农民主体、企业推动和人才汇聚的合力，做强产业发展大文章。

(责编：罗知之、陈键)

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