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电梯广告不能野蛮生长

斯涵涵
2022年04月19日08:58 | 来源：经济日报
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原标题：电梯广告不能野蛮生长

电梯里小小的广告屏看上去不起眼，实际上蕴含着“大生意”。有统计显示，2021年我国电梯广告市场规模达230亿元，覆盖用户人群达6亿人。

从体验上讲，在电梯里看广告不仅可以安放局促的视线，还可以化解与陌生人独处一个电梯轿厢的尴尬。从功能上看，虽然坐电梯的时间不长，但电梯广告频率高、受众广、流量稳定，且带有一定的“强制性”，使得消费者对广告的关注度远超过处在其他环境中的媒介。近十年来，我国电梯保有量规模快速扩大。数据显示，2020年我国电梯保有量规模为786.55万台，假设单台电梯需要至少3台电梯电视媒体或1块电梯海报媒体，那么国内电梯类楼宇媒体行业市场具有超千亿元的空间。电梯广告市场潜力巨大，商机无限。

与此同时，需要看到电梯广告暗含的问题。从实践看，部分电梯广告存在制作粗糙、内容粗俗、无底线输出、噪声污染等不良行为，违背了广告法等相关法律法规。有的电梯广告“重复轰炸”“打擦边球”，可能对受众尤其是青少年造成潜在影响，对此必须予以纠偏。

有关部门应加强监管工作，进一步厘清权责，及时出台和完善电梯广告的制作、投放、安装、音量等标准，不能放任其野蛮生长。相关企业应与时俱进，探索更积极有效的传播方式，提高创新水平，尊重消费者意见，增强与受众的互动性，力争在数字化驱动下实现新升级，创作出品质精良的广告产品，进而提升电梯广告的认可度与好评度，让电梯空间真正成为广告“宝地”，促进行业积极健康发展。

(责编：罗知之、陈键)

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