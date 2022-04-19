让大数据紧盯假低保
2022年04月19日08:59 | 来源：经济日报
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原标题：让大数据紧盯假低保
日前，辽宁省本溪市明山区纪委监委紧盯低保申领、审批、监管环节，开展监督检查。通过比对有关数据信息，工作人员发现疑似“法人保”“服刑保”等问题线索131条。截至目前，已追责问责28人，追缴不应发放的低保金5万多元。低保金是政府部门发给困难群体的基本生活保障资金，决不能成为一些人垂涎的“唐僧肉”。近年来，各地一直加大假低保清查力度，不时查出骗保行为，但仍未禁绝有关乱象。根治这一问题，需要加大违法成本，加强把关审核，进一步规范相关法律制度等。其中，依托大数据信息平台持续紧盯民生资金、惠民政策落实情况，是一个很好的思路，有利于织密民生领域监督网，牢牢守住低保的公平底线。（时 锋）
(责编：罗知之、陈键)
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