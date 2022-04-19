彭 江

原标题：打通“专精特新”企业融资堵点

“专精特新”企业的发展离不开金融支持。当前，上市银行陆续披露的年报显示，各商业银行针对“专精特新”企业的融资痛点，积极创新金融服务，助力“专精特新”企业融资发展。

支持科技融资

不少科技型“专精特新”企业因轻资产、无传统抵押物等原因，难以获得银行信贷资金支持。如何支持科技型“专精特新”企业融资成为银行需要解决的课题。

年报显示，各商业银行针对科技型企业特点创新推出金融产品。工商银行与科学技术部签署战略合作协议，实施科技金融创新服务专项行动，初步形成以“科创+战略性新兴产业”为双轮驱动的服务格局。工商银行行长廖林说：“工商银行优化科创金融服务模式，2021年末，工商银行在国家重点支持的高新技术领域企业贷款余额突破1万亿元。”

针对科技型“专精特新”中小企业“前期亏损、后续高成长”的特点，建设银行创新推出“科技创业贷”等产品，以“股债联动”的模式助力支持科创企业，为科创企业提供股权资金与债权资金的支持。

为便利“专精特新”科技型企业融资，中信银行创设“科创e贷”金融产品。该产品针对“专精特新”等科技创新型企业推出的全线上、纯信用贷款，单户最高贷款额度可达1000万元，可直接在线开通，线上发起贷款申请，自动审批额度，在线签署电子合同，按需线上自助提款，支持随借随还。中国银行创新推出“惠如愿·专精特新贷”，产品具有精准快速测额、信用额度较高、贷款优惠利率、多渠道融资及专属快速通道、担保方式灵活、全方位金融服务等特点。

针对科技型“专精特新”企业缺乏传统抵押物的特点，邮储银行除了创新推出科技信用贷等产品，还不断丰富担保方式。积极为科技型“专精特新”企业提供知识产权质押、股权质押、应收账款质押、动产质押等质押贷款。目前邮储银行已累计服务科技型中小企业近2万家。

民生银行则积极与北交所联系，为登陆北交所的“专精特新”企业提供金融服务。该行针对中小科创企业在发展壮大过程中的特点，制定包括融资（债权融资、股权融资）、融智（战略咨询、经营提升）以及融技（科技赋能、技术升级）等具有专业性和针对性的金融服务方案。

助力“小巨人”成长

工业和信息化部统计数据显示，目前全国“专精特新”企业已有4万多家，“小巨人”企业达4762家，制造业单项冠军企业达848家。统计显示，“小巨人”企业的专利成果是其他中小企业的2倍以上，一大批“小巨人”企业的涌现，有利于解决“卡脖子”技术难题。年报显示，上市银行纷纷发力针对“小巨人”企业提供专属金融服务。

“2021年，农业银行完善科创金融服务体系，对专精特新‘小巨人’企业的服务覆盖面达到60%。”农业银行行长张青松说。据介绍，2011年8月，工信部公示了第三批专精特新“小巨人”企业名单。农业银行按照全量名单，组织推进全行范围内的专精特新“小巨人”企业专项服务。截至2021年底，农业银行与2600余家专精特新“小巨人”企业建立合作关系，为逾1200家“小巨人”企业提供信贷支持，贷款余额近200亿元。

专精特新“小巨人”企业九成集中在制造业，聚集在高端装备制造、新材料、新一代信息技术、新能源等中高端制造领域。农业银行副行长张旭光表示，农业银行加大了对先进制造业“专精特新”企业的信贷支持服务。2021年年末，农业银行制造业贷款余额达到1.7万亿元，较年初增加了2724亿元，增速为18.5%。

民生银行针对“小巨人”企业创新推出“民生易创”专属产品包，产品包集成了标准化专项信贷产品“易创贷”、认股权融资、并购贷、股权直投、PE贷、员工股权激励、定增投资、可转债投资等众多金融产品，覆盖企业成长全周期、全场景、全生态。截至报告期末，民生银行针对首批以工信部公布的专精特新“小巨人”企业、北交所上市公司和创新层挂牌企业为主要构成的5658家企业中，已联系服务企业2586家。

中信银行将“专精特新”企业纳入该行授信政策中积极支持的业务推动方向，并在授权政策中给予差异化安排；同时定期下发专精特新“小巨人”企业合作通报，推动分行加快服务力度，精准支持专精特新“小巨人”企业发展。中信银行发挥资源整合和价值判断的作用，联合各类金融机构为“小巨人”企业提供信贷、交易银行、股权激励、IPO服务、资本市场再融资等产品。

更好服务“专精特新”

商业银行对“专精特新”企业创新金融服务的背后实际上是引导金融资源向科创领域集聚，是金融供给侧结构性改革的重要内容。2022年银保监会工作会议强调，银行业要更好服务关键核心技术攻关企业和“专精特新”企业。未来银行业应如何更好地服务“专精特新”企业？

专家表示，银行是我国金融业的主体，要进一步强化对“专精特新”企业的服务。招联金融首席研究员董希淼表示，要突出重点，优化金融资源配置。着重加大对先进制造业、高技术制造业、战略性新兴产业等领域“专精特新”企业的全方位金融支持，提高对具有核心技术、成长性强的科技型企业的服务力度。此外，一些银行理财公司发挥牌照多元、机制灵活等优势，加大对“专精特新”企业的投资。

中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏表示，应围绕“专精特新”中小企业所在的供应链开展金融服务，银行业能够设计出更有针对性的服务方案。而通过对供应链的支持，既能减少“专精特新”中小企业在获得金融服务过程中可能存在的抵押物不足等问题，又可以有效推动链上的“专精特新”中小企业更好发展，增强其获得外部融资的能力。

服务“专精特新”企业应该破除银行与企业之间的信息不对称壁垒。银保监会表示，下一步将加大对“专精特新”、科技型创新型小微企业支持力度，联动相关部门继续加强信用信息共享整合机制建设，督促银行做优体制机制和专业能力。专家建议，银行要充分发挥金融科技的赋能作用。董希淼说：“银行业要深度应用金融科技，一方面将弥补‘专精特新’中小企业信用数据较少等不足，另一方面有助于提升金融服务质效。同时，充分运用大数据、人工智能、物联网等技术，加大对‘专精特新’中小企业的信息收集、风险识别、监测力度，提高金融产品与企业匹配的精准度和风险防控的有效性。”

专家表示，支持“专精特新”企业融资还应发挥股权融资、债权融资作用。一是优先支持创新能力强、发展潜力大的“专精特新”企业在主板市场上市，推动更多“专精特新”中小企业在北交所、科创板、新三板等上市。二是大力发展债券市场，采取增信措施，支持“专精特新”中小企业通过发行债券，获得更多中长期融资。

(责编：罗知之、陈键)