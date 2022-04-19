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以科技创新合作推动经济全球化

傅晋华
2022年04月19日09:03 | 来源：经济日报
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原标题：以科技创新合作推动经济全球化

经济全球化符合人类长远利益，是人类发展的方向。科技创新的全球化是经济全球化的主要特征和深入发展的强大动力，也是应对许多全球性挑战的有力武器。当前，世界百年未有之大变局加速演进，新冠肺炎疫情影响广泛且深远，一些主要国家内顾倾向明显，世界进入新的动荡变革期。这些不仅使全球产业链供应链断链风险加剧，而且助推了逆全球化思潮上升。

世界经济复苏面临严峻挑战，实现普遍安全、促进共同发展依然任重道远。各国需抓住新一轮科技革命和产业变革的历史性机遇，通过科技创新共同探索解决重要全球性问题的途径和方法，以科技创新的高水平开放合作推动经济全球化不断深入，共同挖掘经济增长新动能，共同应对时代挑战。科学知识的广泛传播与普及、全球科技人才的自由有序流动、技术成果的有规则转移扩散以及全球市场的开放准入，都是推动经济全球化的重要力量，能够有效提升全球资源配置的效益与效率。同时，世界各国共同面临的气候变化、自然灾害、粮食安全、减贫挑战等全球性问题，也迫切需要通过科技创新的高水平开放合作来解决。

我国始终是经济全球化的坚定维护者、积极践行者，坚持深度参与国际科技创新合作。目前，我国已经与160多个国家和地区建立了科技合作关系，参与涉及科技的国际组织和多边机制超过200个。未来一个时期，需进一步推动科技创新领域的高水平开放合作。一方面，坚定不移提升自主创新能力，进一步明确长远的战略目标和重点任务，科学制定和落实国家中长期科学和技术发展规划，通过掌握核心技术把战略主动权牢牢掌握在自己手中；另一方面，继续坚持以全球视野谋划和推动科技创新，全方位加强国际科技创新合作，积极主动融入全球科技创新网络，最大限度用好全球创新资源，全面提升我国在全球创新格局中的位势，提高我国在全球科技治理中的影响力和规则制定能力。

一是以提升自主创新能力为目标加强国际科技创新合作。需坚持自主可控原则，在引进、消化、吸收的基础上开展差异化再创新，系统掌握前沿领域的关键核心技术，参与全球产业分工，积极融入国际创新体系，构建自主、开放、可控的全产业链创新生态体系。

二是强化高效精准整合全球创新资源的能力。聚焦关键技术领域，精准引进高端领军人才，促进全球科技人才的交流与合作；谋划布局建设高水平国际创新资源开放合作平台，促进关键技术国际转移，鼓励有实力的创新主体“走出去”，高效利用国际创新资源。

三是加强与重点国家和地区的科技创新合作。特别是要加强与“一带一路”沿线国家的科技创新合作与交流，面向“一带一路”建设中的重大科技创新需求，在防灾减灾、先进制造、信息通信、农业、交通运输等重点领域加强联合研究。

四是深度参与全球科技创新治理。加强与世界各国的创新对话，增强参与全球科技创新治理规则制定的实力和能力，提高国家科技计划对外开放水平，积极参与和主导国际大科学计划和大科学工程。

科学技术具有世界性、时代性，国际科技合作是大趋势。面向未来，我国要坚持做好全球开放合作的倡导者、科技治理的参与者、创新发展的贡献者，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，以科技创新高水平开放合作不断推动经济全球化，完善全球科技治理，增进人类福祉。

（作者系中国科学技术发展战略研究院研究员）

(责编：罗知之、陈键)

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