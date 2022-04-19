江 耘

原标题：杂交育种＋基因储备 让慢性子的国兰育种提速

【种源创新行动派】

暮春四月，位于杭州的浙江省兰花种质资源圃内幽香四溢。这是浙江首个兰花种质资源圃，在浙江省花卉重大育种专项和省现代种业发展专项等联合资助下，经过多年积累建成。

“该资源圃共收集保存了国内外兰花种质资源3000余份，主要用于兰科植物新品种的杂交选育以及特殊基因的挖掘储备，也是保护兰花遗传多样性的基础性工程。”4月中旬，孙崇波接受科技日报记者采访时介绍。

作为“十四五”浙江省花卉重大育种专项副组长、浙江省农科院园艺所研究员、省兰花协会副会长，孙崇波与兰花打了近20年交道，致力于利用不同国兰种质资源进行杂交，选育出不同色系、花型和香味的新品兰花。由她选育出的部分面向大众消费的品种，已经批量推向市场。

以往，由于兰花价格偏高、产业化程度较低，以及易遭病害、难以养护等原因，造成其大众消费市场较弱。除少量爱好者自行挖掘野生兰花种植或偶尔购买欣赏之外，大量兰花进入品种收集市场，被收购、收藏，大众消费普及面较小。

“兰花是浙江省的省花，是颇具中国特色和优势的花卉，助力其产业发展，通过科技加持，提高选育出优质兰花新品种的概率，重点是从育种的各个环节下功夫。”孙崇波说。

“2005年起，我开始收集一些兰花种质资源做杂交育种，有些到现在才开花。”孙崇波说，通过做大基数，相对地更能确保新品种产出。团队每年都至少做50组杂交组合，目前实验室中已累计无菌播种保存了超过800个杂交组合。

杂交育种是通过植物父母本杂交并对杂交后代进一步筛选,获得具有父母本优良性状的新品种新种质。兰花虽然是草本植物，但因其生长缓慢、生育期长、种子萌发率极低等各种因素制约，人工育成一个兰花新品种至少需要8—10年。

在浙江省兰花种质资源圃内，除了满园幽兰，醒目的还有实验室离体培养架上的瓶瓶罐罐。瓶罐内的，是在不同特殊配方营养剂的滋养下，细如棉絮状、陆续发芽的兰花种子、根状茎和小苗。通过长期和大量试验，团队也研发了适合不同品种、不同生长阶段的培养基专利配方。

“兰花经过授粉后会生成蒴果，一枚蒴果有数万至数十万颗种子，在实验室无菌播种半年到两年期间，约有千分之一的种子会陆续萌发。”孙崇波介绍，由于时间跨度大，花苗成长过程中，极易因气候及各种因素影响而中途夭折，从杂交制种到最终开花的8—10年期间淘汰率很高。

为此，孙崇波带领团队从亲本选配、无菌播种、诱导成苗、驯化移栽、促进开花等各个环节着手，通过大量试验，形成了一套标准化繁育和生产技术规程。除了常规杂交外，目前团队已开展分子育种的相关研究工作，比如如何通过分子标记快速筛选出优质基因，提高育种效率。

多年来，孙崇波团队对遍布浙江全省的国兰种质资源进行普查、收集、保育和创新利用，为国兰产业发展提供新品种源头创新。近10年间，其团队已进入收获期，每年有新的兰花品种育成，经过层层选拔的新品种，比如荷瓣型四季兰“金秋荷”与“黄逸”等，在移栽成活率、生长速度、成品苗病虫害抵抗力等方面均有显著改善，深受市场欢迎。

“自然条件下形成的同品相的兰花，一盆价格不下万元，现在通过人工杂交和繁育技术培育出的新品兰花，每盆价格已是百元级。” 孙崇波表示，这既能满足广大兰花爱好者对兰花瓣型等方面的特殊需求，也显著提高了大众对兰花价格的接受度，客观上也避免了野生兰花资源被滥采滥挖。

2021年9月，《国家重点保护野生植物名录》正式出台，将我国所有野生兰科植物均列为二级及以上保护对象，常见的诸如春兰、蕙兰、寒兰等整个野生兰属均被保护。

孙崇波表示，发展科技兰是国兰产业可持续发展的必然趋势。通过科技改良、人工定向培育，才能更好地保护野生兰花资源，不断培育出更多更好的兰花新品种，满足中国人对兰花的钟爱，延续中国兰文化。

(责编：罗知之、陈键)