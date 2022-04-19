原标题：新机器人系统助外科医生远程治疗中风

通过修改后的操纵杆，外科医生可以控制另一家医院的机械臂对患者进行手术。

图片来源：麻省理工学院

科技日报北京4月18日电 （记者张梦然）美国麻省理工学院工程师开发了一种远程机器人系统，可帮助外科医生对中风或动脉瘤患者进行快速远程治疗，以在保护其大脑功能的关键时间窗口内安全地对患者进行手术，挽救患者生命。此项成果发表在《科学·机器人》杂志上。

该机器人系统的运动由磁铁控制，旨在远程协助血管内介入治疗，这是一种在紧急情况下进行的、治疗由血栓引起的中风的手术。这种干预通常需要外科医生手动将细导线引导到凝块，以物理清除阻塞或输送药物将其分解。

此类手术的一个限制是：驻扎在偏远地区的患者，往往距离拥有神经血管外科医生的主要医疗机构较远，容易错过中风发作后治疗的“黄金时段”。

麻省理工学院团队设计的机器人系统可安装在小型医院，并由大型医疗中心训练有素的外科医生进行远程指导。该系统包括一个医疗级机械臂，其机械手腕上附有一块磁铁。使用操纵杆和实时成像，操作员可调整磁铁的方向并操纵手臂以引导软而细的磁线穿过动脉和血管。

研究人员在实验室中安装了机械臂，以及真人大小的硅胶血管模型。他们将操纵杆以及显示模型实时视频的监视器放在控制室中。从那里，操作员一边观看视频，一边使用操纵杆远程操纵医疗线穿过血管。

该团队训练了一组神经外科医生使用机器人系统。经过一小时的培训，每位外科医生都能够成功地操作该系统，将医疗导线引导通过手动都难以导航的复杂血管。

该团队还使用机器人系统清除模型中难以触及区域的模拟凝块。他们引导导线穿过血管，绕过尖角和转弯，到达研究人员模拟凝块的区域。当他们将导丝引导至凝块，外科医生就会采用标准的血管内方法将微导管沿导线穿入凝块部位，并成功切除了凝块。

(责编：罗知之、陈键)