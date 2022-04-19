《读懂中国金融：金融改革的经济学分析》出版
2022年04月19日09:25 | 来源：人民网
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近日，由北京大学国家发展研究院黄益平、王勋撰写的《读懂中国金融：金融改革的经济学分析》一书由人民日报出版社出版。
金融是现代经济的核心。中国金融改革开放既有其普遍性，也有其特殊性。在改革进程中，需要通过系统化、规范化和专业化等一系列深刻有力的调整，才能逐步迈向市场化、国际化、多元化的阶段。如果用一个词来概括金融改革的“中国故事”的精髓，看表面应该是“渐进”，而不是“激进”，看本质应该是“务实”，而不是“最优”。全球金融危机以后，中国经济的内部和外部发展环境，已发生根本性的变化，这些变化也促使中国经济进入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。
该书对中国金融体系的发展、变革历程进行了系统梳理，对中国金融体系的运行特点进行了深入分析，就中国政府对金融体系干预的历史合理性、经济增长和金融稳定的促进作用，以及政府干预金融在当下经济环境中的局限性进行了深入探讨，对未来前景进行了合理预测、展望。该书还回应社会热点关切，对公众普遍关注的“金融不支持实体经济”“小微企业融资难、融资贵”“中国数字金融如何领先全球”等从经济学角度进行严谨分析，就相关问题给出了相应的政策建议。
《读懂中国金融：金融改革的经济学分析》一书，既理顺了中国金融改革发展的逻辑，又围绕金融改革策略的实用性和实际效果，以生动的中国金融改革故事加以诠释，旨在帮助广大党员领导干部提高专业认知水平，也为发展中国家的金融改革发展和金融体系建设提供有益参考。
(责编：李源、曹淼)
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