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第25届哈佛中国论坛举行 海信展示中国制造新实力

2022年04月19日09:26 | 来源：中国网科技
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原标题：中国制造新名片！海信激光电视进驻哈佛中国论坛

4月16日，北美最大、历史最悠久的由学生组织的中美关系研讨会——哈佛中国论坛举行。中国驻美国大使秦刚，国际货币基金组织副总裁李波，美国前财政部长、哈佛大学经济学教授、前校长劳伦斯·萨默斯和中国驻纽约总领事黄屏在开幕式上致辞。

哈佛中国论坛成立于1997年，是由学生组织的中美关系研讨会。25年来，该论坛邀请商、政、学届领袖精英各抒己见，致力于促进中国与世界各国之间的理解与合作。本届哈佛中国论坛主题为“不凡岁月，砥砺前行” ，设置了宏观经济主旨论坛、国际关系主旨论坛，以及新能源汽车、区块链、生物科技、文娱等多个分论坛。哈佛大学师生及专家学者、在美中国留学生、中美商界精英近600人，就有关的各种问题展开探讨。

来自中国的海信激光电视为此次论坛提供技术支持，向现场专家学者展示了中国制造的新实力。40多年来，中国电视产业从无到有、从大到强，成长为全球彩电行业引领者，在显示技术、产品形态、关键功能等方面引领市场潮流，受到全球用户的认可。

       激光显示是我国彩电行业发展的重要技术方向，也是在世界范围内率先实现技术创新和引领的电视品类。中国研究机构和企业用20年的时间，证明了激光显示原理可行、技术可行、产业可行，目前专利申请量国际领先，专利布局全面，初步形成了专利池，正在形成较完整的激光电视产业链。公开信息显示，今年一季度，海信激光电视在美国、加拿大等市场销量同比增长超过600%。作为中国制造的一张新名片，激光电视正在全球创造更大的市场空间和想象力。

(责编：曹淼、李源)

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