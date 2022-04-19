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变“废”为“宝” 解码中国空间站的“生命源泉”

2022年04月19日14:37 | 来源：人民网
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人民网北京4月19日电 （记者赵竹青）4月16日，神舟十三号航天员乘组在空间站组合体中工作生活了183天后安全顺利返回，刷新了中国航天员单次飞行任务太空驻留时间纪录。在此期间，包括尿处理子系统在内的再生生保系统稳定运行，为航天员的长时间驻留提供了可靠保障。

这183天中，航天员的用水怎么保障？记者了解到，中国空间站航天员的用水只有一小部分来自天舟飞船的上行运输，而大部分则来自空间站内的再生水。

中国工程院院士、中国载人航天工程空间站系统总设计师、中国空间技术研究院研究员杨宏介绍，天和核心舱的再生生保系统可以将航天员排出的湿气收集成冷凝水，尿液回收再处理成饮用水，整个水的回收效率优于95%，水利用效率优于83%。“通过这项技术，大大降低了通过货运飞船上行携带航天员饮用水的需求量。”

尿处理技术是国际公认的难题，也是我国空间站建造的关键技术之一，对于我国空间站航天员在轨长期驻留，提高物质闭合度、降低资源补给具有重要意义。

尿处理子系统的作用是从尿液中提取水分，实现水资源的回收与再利用。中国航天科工二院206所空间机电技术研究室主任崔广志介绍，尿处理子系统采用蒸汽压缩蒸馏技术将预处理后的尿液进行旋转蒸馏，收集到的水蒸气冷凝后形成蒸馏水，然后将蒸馏水输出给水处理子系统进行深度净化处理，从而把尿液中的水分提取利用，实现了空间站水资源的循环利用，同时减轻了货运飞船的载荷负担，大大降低空间站的运营成本。

“尿处理子系统的稳定性与可靠性已经得到了充分验证。”崔广志告诉记者，尿处理子系统自2021年4月19日升空入轨后，一直在轨稳定运行，产生的蒸馏水各项指标均满足使用要求。截至目前，尿处理子系统在轨累计加电近7000小时，处理尿液近1700升，产生尿蒸馏水1400余升。

作为空间站环控生保分系统的重要组成部分，尿处理子系统是空间站内水资源循环利用的重要环节，是载人空间站任务实现航天员长期在轨驻留的关键技术之一，对于空间站建造与运营具有重要支撑作用。

据悉，今年，我国将依次发射天舟四号货运飞船、神舟十四号载人飞船、问天实验舱和梦天实验舱，以及天舟五号货运飞船和神舟十五号载人飞船，共计六艘航天器，最终完成T字构型空间站组合体的建造。

(责编：赵竹青、吕骞)

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