人民网北京4月19日电 （王仁宏）据生态环境部消息，为推动重点区域空气质量持续改善，3月上中旬，生态环境部派出14个专业组，聚焦京津冀及周边等重点区域，深入开展空气质量改善监督帮扶工作。在当地政府及相关部门的支持配合下，发现了一批突出涉气环境问题。

为充分发挥警示作用，生态环境部于2022年4月19日公开河北省沧州市河北晋泰玻璃纤维制品有限公司、衡水市安平县鑫泽不锈钢制品有限公司，辽宁省阜新市阜新宏顺机械有限公司、锦州市锦州重型水泵有限公司，山东省泰安市肥城昌盛特种石墨有限公司、聊城市茌平镁极科技有限公司，河南省新乡市封丘县鑫达皮革有限责任公司等7家企业的典型问题，涉及未按要求安装污染治理设施、不正常运行污染防治设施等。

沧州市河北晋泰玻璃纤维制品有限公司未按要求建设污染治理设施

河北晋泰玻璃纤维制品有限公司位于沧州市任丘市北辛庄乡，主要从事玻璃纤维及制品制造。按照排污许可证要求，炉窑废气经SCR（选择性催化还原法）脱硝处理后排放。工作组检查发现，该公司正常生产时，炉窑工序未按要求建设SCR脱硝设施，废气未经脱硝处理直接排放，污染大气环境。

河北晋泰玻璃纤维制品有限公司炉窑工序正在生产（左）；排污许可证要求建设SCR脱硝设施（右）。

衡水市安平县鑫泽不锈钢制品有限公司通过旁路排放大气污染物

安平县鑫泽不锈钢制品有限公司位于河北省衡水市安平县南王庄镇，主要从事不锈钢管件生产。按照环评文件及批复要求，脱蜡工序产生的废气经收集后，通过活性炭吸附装置处理排放。工作组检查发现，该公司脱蜡工序正在运行，部分废气未进入治理设施，通过治理设施前方的直连管道（旁路）直接外排，污染大气环境。

安平县鑫泽不锈钢制品有限公司脱蜡工序废气集气罩与排气筒之间有直连旁路管道（左）；部分废气通过治理设施前方的直连旁路管道直接外排（右）。

阜新市阜新宏顺机械有限公司未按要求安装和运行污染治理设施

阜新宏顺机械有限公司位于辽宁省阜新市经济开发区，主要从事黑色金属铸造。按照环评文件及排污许可证要求，浇铸工段产生的含粉尘及VOCs废气经布袋除尘器和活性炭+等离子净化装置处理后排放。工作组检查发现，该公司浇铸工段正在生产，但未按要求安装废气治理设施，大量烟气未经处理直接排放，污染大气环境。

同时还发现，砂处理、制芯造型工段正在生产，但集尘管路未与除尘设备连接，配套的布袋除尘器未运行。

阜新宏顺机械有限公司浇铸工段未安装废气治理设施，废气直排（左）；砂处理、制芯造型工段集尘管路未连接，布袋除尘器未运行（右）。

锦州市锦州重型水泵有限公司未按要求安装污染治理设施

锦州重型水泵有限公司位于辽宁省锦州市七里河工业园区，主要从事水泵及真空设备制造，按照环评批复要求，小铸造车间熔炼、制芯、造型/浇注工序产生的颗粒物经集气罩收集，通过布袋除尘器处理后排放。工作组检查发现，该公司正在室外进行造型/浇注作业，废气未经收集处理直接排放，污染大气环境。

锦州重型水泵有限公司环评批复要求造型/浇注工序颗粒物经布袋除尘器处理后排放（左）；造型/浇注作业未配套废气处理设施，废气直接排放（右）。

泰安市肥城昌盛特种石墨有限公司不正常运行污染源自动监测设备

肥城昌盛特种石墨有限公司位于山东省泰安市肥城市石横镇，主要从事石墨及炭素制品生产，是泰安市大气环境重点排污单位。按照排污许可证要求，煅烧炉废气经安装有污染源自动监测设备的3#焙烧烟气排放口（编号DA010）排放。工作组检查发现，2022年2月1日18时，该公司在焙烧炉仍有废气排放的情况下，擅自将自动监测设备和视频监控断电停运，致使2月1日-7日部分时段外排的废气无法有效监测监控，违反了《大气污染防治法》第二十四条关于重点排污单位应当保证大气污染物排放自动监测设备正常使用的有关规定。

污染源自动监控平台显示，肥城昌盛特种石墨有限公司焙烧炉排放口自动监测设备于2022年2月1日18时擅自断电停运。

聊城市茌平镁极科技有限公司不正常运行污染防治设施

茌平镁极科技有限公司位于山东省聊城市茌平区信发街道，主要从事脱硫石膏和加益粉生产加工。现场检查发现，该公司精选烘干石膏生产线正在生产，但配套建设的喷淋除尘塔及RTO系统（蓄热式热氧化炉）已损坏，无法正常使用，废气未经有效处理外排，污染大气环境。

检查还发现，该公司溶解净化工段废气管道及风机破损，车间内废气无组织排放严重。

聊城市茌平镁极科技有限公司精选烘干石膏生产线配套的RTO系统设备损坏未运行（左），溶解净化工段废气管道及风机破损，废气无组织排放严重（右）。

新乡市封丘县鑫达皮革有限责任公司未按要求安装污染治理设施

封丘县鑫达皮革有限责任公司位于河南省新乡市封丘县荆乡回族乡工业区，年加工150万张蓝湿羊皮。按照排污许可证及环评文件要求，污水处理池无组织废气需集中收集后，采用喷淋吸收+强氧化技术进行治理；原料皮库需建设封闭贮存库，并配套2台除臭喷洒设备。工作组检查发现，该公司正常生产，污水处理池未按要求建设废气治理设施，原料皮库未配套除臭喷洒设备，废气无组织排放，污染大气环境。地方生态环境部门已立案查处。

封丘县鑫达皮革有限责任公司污水处理池废气未集中收集，未安装废气治理设施（左）；原料皮库未配套除臭喷洒设备（右）。

(责编：王仁宏、吕骞)