人民网北京4月19日电 （记者申佳平）近期海外市场钾肥流通受阻，是否影响我国钾肥保供稳价？对此，在国家发展改革委今日举行的新闻发布会上，国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮表示，一系列化肥保供稳价工作开展以来，取得了阶段性成效。

从当前来看，我国氮肥、磷肥供应总体有保障，钾肥需要部分进口以满足农业需求。另据监测，近期钾肥供应形势持续转好，全国氯化钾批发价格稳中有降。

孟玮介绍，近期国家发展改革委在前期工作基础上，通过引导重点钾肥生产企业增产增供、部署投放100万吨国家钾肥储备、积极组织扩大钾肥进口、畅通钾肥国内运输、推动降低铁路运输成本等一揽子措施，全力推动钾肥保供稳价。下一步，国家发展改革委将密切监测研判化肥供需及价格形势，充分发挥化肥保供稳价工作机制作用，推动各有关方面切实做好已出台政策措施的贯彻落实。

生产方面，切实增强国内化肥生产供应能力，推动停产企业尽快复产、达产，督促煤炭企业履行与化肥生产企业签订的煤炭供应中长期合同，能源企业要保障化肥生产企业天然气、硫磺稳定供应并合理确定价格，组织电力市场交易时，对化肥企业用电价格给予倾斜。

运输方面，提高化肥及其生产原料运力保障水平，优先保障化肥国内运输，落实农用化肥铁路运价优惠政策，对进口到港化肥及硫磺等化肥生产原料优先接卸。

储备方面，督促承储企业将到期储备化肥尽快向市场销售，加强国家钾肥储备前期竞拍投放后续监管工作，督促竞拍成交企业严格履约。

流通方面，提高化肥流通效率，加快农资进店进村入户，确保不断档、不脱销、不误农时，保持农资进销合理价差，坚决让利于农民。

监管方面，加强农资市场监管协同配合，对特殊品种化肥生产流通企业开展监督检查，严厉查处化肥市场违法行为，继续深入开展农资打假专项行动，促进钾肥等化肥市场供应和价格稳定。

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