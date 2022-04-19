人民网北京4月19日电 （记者申佳平）今年以来，因生猪产能充裕、需求偏弱，国内生猪价格持续低位运行，4月11日-15日当周，全国平均猪粮比价为4.63：1，连续8周处于过度下跌一级预警区间。在国家发展改革委今日举行的新闻发布会上，国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮表示，生猪价格进一步大幅下跌可能性较小，随着后期消费回暖，生猪价格有望逐步回升至合理区间。

孟玮介绍，为有效稳定生猪市场价格，国家发展改革委会同有关部门连续发布预警信息，多次开展中央冻猪肉储备收储工作，今年以来累计挂牌四批次收储近16万吨储备；各地也积极开展收储工作。如果后期生猪价格继续低位运行，国家将持续收储并指导地方开展收储，推动价格尽快回归合理区间。对于下一步生猪市场和价格的走势，孟玮认为要综合考虑两方面因素。

一方面，国内生猪产能自去年7月份以来逐步下降，今年3月底能繁母猪存栏量为4185万头，处于生猪产能调控的绿色区间，加之生猪价格已低位运行较长时间，进一步大幅下跌的可能性较小，随着后期消费回暖，生猪价格有望逐步回升至合理区间。

另一方面，近年来我国生猪疫病防控能力大大增强，母猪繁育效率也有所提升，特别是能繁母猪产能总体合理，后期生猪价格触底反弹后，出现2019年非洲猪瘟时期那样大幅上涨的可能性也不大。从期货市场看，4月15日，9月份、11月份到期的期货合约价格分别为每斤8.3元、8.8元，一定程度上反映了市场对下半年生猪价格回升至合理区间的预期。

她同时支持，国家发展改革委将会同有关部门，持续加强生猪市场供需和价格形势跟踪监测和研判，做好生猪市场调控工作，推动生猪和猪肉市场价格在合理区间运行。

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