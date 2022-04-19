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国家发改委：6家家电龙头企业已申报约1700万台“四机”回收目标

2022年04月19日14:50 | 来源：人民网
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人民网北京4月19日电 （记者申佳平）在国家发展改革委今日举行的新闻发布会上，国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮透露，近日，已有海尔、格力、TCL、长虹、美的、海信6家龙头企业自愿申报参加2022年回收目标责任制行动，共申报“四机”（电视机、电冰箱、空调、洗衣机）规范回收目标约1700万台，占我国全年报废拆解量的20%。

据介绍，为完善废旧家电回收处理体系，推动家电更新消费，促进形成强大国内市场，今年年初，国家发展改革委会同工业和信息化部、生态环境部印发通知，按照“企业自愿、政府支持、示范引领、有序推进”的原则，组织开展2022年家电生产企业回收目标责任制行动，鼓励企业积极履行生产者责任，发挥销售网络优势，通过自建回收体系，或与再生资源回收企业、平台企业合作等方式，进一步拓展回收渠道、畅通回收网络、创新回收模式。

 

(责编：申佳平、吕骞)

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