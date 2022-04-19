人民网北京4月19日电 （记者申佳平）近期，受地缘政治冲突等因素影响，全球粮食危机担忧加剧。联合国粮农组织最新发布的数据显示，今年3月全球粮食价格再次跃升至历史新高。

4月19日，在国家发展改革委举行的例行发布会上，国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮表示，相较之下，我国粮食供应较为充足、价格平稳，粮食安全总体有保障。目前秋粮收购接近尾声，收购进度明显快于上年。

孟玮具体指出，一是粮食综合生产能力较强。自2004年以来，我国粮食生产实现“十八连丰”，2021年全国粮食产量再创新高，连续7年保持在13万亿斤以上。二是粮食库存较为充足。36个大中城市主城区及市场易波动地区的地方成品粮油储备达到15天及以上，防范市场风险能力增强。三是粮食应急保供能力日益增强。在疫情防控常态化条件下，国内粮食市场始终保持了平稳运行的良好态势，这些都为应对全球粮食危机风险，保障国家粮食安全提供了坚实基础和有利条件。

“粮食安全事关经济发展和社会稳定。在当前复杂严峻的国际环境下，需要我们强化底线思维，增强风险意识，毫不松懈地做好相关工作。”孟玮介绍，下一步，国家发展改革委和国家粮食物资储备局将坚持综合施策、精准调控，有效保障国内粮食市场供应。

一是稳定粮食生产。在稳口粮、稳玉米的同时，努力扩大大豆生产。

二是精准安排政策性粮食销售。根据市场形势和调控需要，合理安排政策性粮食销售，确保形成有效供给。今年以来，已累计销售政策性粮食1190万吨，满足了市场消费需求。

三是持续抓好粮食收购。督促各地坚决贯彻粮食安全党政同责要求，积极引导种粮农民适时适价售粮、企业均衡有序收粮。目前，秋粮收购接近尾声，收购进度明显快于上年。

四是强化市场监测预警。密切关注国内外粮食市场形势变化，加大对重点地区、品种和时段的监测力度，及时发现并妥善处置苗头性、倾向性、潜在性问题。

五是加强粮食市场执法监管。严肃查处各类违法违规行为，切实维护良好市场秩序。

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