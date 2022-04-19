原标题：第三届（2022）PwC 3535论坛启动

4月19日，为激励青年学者“潜心学研创新，解决重要问题”，普华永道中国启动了第三届（2022）PwC 3535论坛，携手中国内地、香港及澳门地区高校与研究机构，进一步打造“政产学研用”融合、开放、创新的学术平台。第三届（2022）PwC 3535论坛将聚焦会计金融、ESG（环境、社会及治理）和区域经济， 鼓励青年学者为解决这些领域的现实问题做出贡献，为中国经济的高质量发展注入更多新生力量。

自2020年由普华永道中国创办，PwC 3535论坛已成功举办两届。“3535”取自本论坛面向35周岁及以下青年学者选拔“35”篇提名奖论文，并从中评选出10篇年度最佳论文的双重含义，象征论坛鼓励和支持青年学者之初衷。

据了解，第三届（2022）PwC 3535论坛聚焦会计与金融研究，并特别新增ESG和区域经济两大话题。普华永道中国市场主管合伙人梁伟坚表示：“绿色可持续发展和区域协调发展是普华永道中国在未来五年的五大重点投资领域的重要组成部分。PwC 3535论坛聚焦于国家和社会热点领域，致力于寻求解决经济问题的切实方案与经济提振良策。今年的学术大会将与中国城乡发展国际交流协会一同开展学术互动，智库专家与普华永道合伙人展开议题探讨，将带来一场精彩的政学商融通的思想者大会。”

普华永道中国北部市场主管合伙人、北京主管合伙人周星表示：“PwC 3535论坛将目光和希望更多地寄予在学术新青年身上。自论坛启动以来，得到了广大青年学者的积极响应，也得到了政府主管部门领导、高等院校和专家学者的高度肯定和关心指导。当前，世界经济和金融格局正在发生深刻复杂的变化，在充满挑战和机遇的新时期，中国金融如何更好地服务国家发展大局，中国青年如何更好地担当民族复兴的重任，需要更进一步的探讨。我们的3535论坛秉承社会责任和公益之心，正提供了一个这样深入探讨的机会。普华永道将一如既往秉承‘解决重要问题，营造社会诚信’的企业使命，为国家经济发展贡献专业力量。我们支持‘十四五’人才强国战略，鼓励更多青年学者为后疫情时代中国经济高质量发展献言献策，为新时代高水平的青年学者人才建设做出我们应尽的贡献。”

第三届（2022）PwC 3535论坛聚焦会计金融、ESG及区域经济三大话题。其中会计金融涵盖会计审计、财务管理、资本市场、普惠金融、数字金融、国际金融、银行保险、货币政策、风险管理和金融监管共计10个研究领域。ESG涵盖ESG 责任投资、ESG披露与评级、ESG 与可持续金融、可持续发展战略与实践和低碳经济共计5个研究领域。区域经济则涵盖城市与区域经济、新型城镇化、区域协调发展、区域开放与合作、区域财政金融研究和乡村振兴共计6个细分领域。

普华永道中国首席经济学家、PwC 3535论坛学术评审委员会主席张礼卿表示：“过去一年，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，我国统筹疫情防控和经济社会发展，较好地完成了全年主要目标任务，实现了‘十四五’规划的良好开局。而在新的一年里，我国经济社会发展任务重、挑战多。新一轮科技变革、数字经济、碳中和、包容性增长以及ESG（环境、社会和治理）标准的采用等正在对未来的全球经济格局、宏观经济运行和金融生态环境等产生深远的结构性影响。PwC 3535论坛将产学融合与学术公信力建设相结合，推动青年学者学术创新，针对经济、金融和会计等领域的重要现实问题发掘优秀研究成果与解决方案，多做问题导向之应用性研究，以支持中国经济高质量发展与全球经济复苏。”

第三届（2022）PwC 3535论坛全程将历时约六个月。其中，年度最佳论文奖评选面向中国内地及香港、澳门地区高校与研究机构35周岁及以下的青年学者展开。参评成果须为2017年6月1日至2022年6月19日期间已公开发表或正式收录于原则上属于但不限定是CSSCI/SSCI/SCI及其他核心期刊的学术论文。申报时间为2022年4月19日至2022年6月19日。

PwC 3535论坛独立的学术评审委员会由19位高校和研究机构知名教授组成，并将依据公开透明、客观公正的基本原则，对所有符合参评条件的学术论文展开独立评审。其中，评选工作分为初评与终评两个阶段。在初评阶段，学术评审委员会对所有参评论文进行独立审阅、综合打分并投票选出35篇提名奖论文并于7月22日公布；在终评阶段，学术评审委员会对35篇提名奖论文进行综合打分、综合会评并最终投票选出10篇年度最佳论文并于9月在2022年中国国际服务贸易交易会期间举办的颁奖典礼上揭晓。论坛将提供总金额高达30万人民币的学术奖励金。荣获PwC 3535论坛年度最佳论文奖的10位青年学者，每位将获得3万元人民币奖励，还将获颁普华永道“思略青年学者”称号。未来，他们将优先参与到普华永道的产学融合项目中，用思想领导力赋能国家经济高质量发展。

(责编：董童、李源)