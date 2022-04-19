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国资委：一季度中央企业经济效益稳步增长 累计实现营业收入9万亿元

2022年04月19日15:13 | 来源：人民网
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人民网北京4月19日电 （王仁宏）今日，在国务院新闻办公室召开的发布会上，国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗介绍，今年第一季度，中央企业累计实现营业收入9万亿元，同比增长15.4%；实现净利润4723.3亿元，同比增长13.7%；上交税费7348亿元，同比增长20.9%，累计完成固定资产投资（不含房地产）5194亿元，同比增长4.6%。“应该说，一季度中央企业经济效益稳步增长、运行质量持续改善。”

彭华岗表示，今年以来，国资央企坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照中央经济工作会议精神和《政府工作报告》要求，坚持稳中求进工作总基调，克服困难、迎难而上，紧盯“两利四率”指标，围绕“两增一控三提高”目标，狠抓各项工作落实，推动经济运行实现稳健良好的开局。

同时，中央企业主动服务国家战略，积极履行社会责任，为经济社会发展作出了重要贡献。石油石化、电力、煤炭、电网等企业全力保障能源电力稳定供应，建筑、电力、通信、石油石化、航空运输等企业高质量服务保障北京冬奥会、冬残奥会，建筑、粮贸、医药等企业紧急驰援吉林、上海等地抗击疫情，在一系列重大战略任务保障中再次彰显了央企担当、发挥了骨干作用。

下一步，国资央企将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，推动高质量发展，突出抓好稳增长、防风险，扎实做好抓改革、促创新、强党建各项工作，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

(责编：王仁宏、吕骞)

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