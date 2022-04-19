水利部水库安全度汛视频会议现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京4月19日电 （记者余璐）“水库安全，事关生命安全、防洪安全、供水安全，必须高度重视、常抓不懈、确保安全。”近日，在水利部召开的水库安全度汛视频会议上，国家防总副总指挥、水利部部长李国英表示，要时刻绷紧水库安全这根弦，狠抓责任落实，全力以赴做好水库安全度汛工作，确保水库不垮坝，确保人民群众生命财产安全。

李国英谈到，2021年，我国部分地区发生严重洪涝灾害，各地各有关部门牢牢扛起水库安全度汛责任，全过程全链条落实水库安全度汛措施，续强化水库运行管理，迅速处置水库突发险情，依法防控、科学防控，全国大中型水库投入调度运用4347座次，拦蓄洪水1390亿立方米，减淹城镇1494个次、减淹耕地面积2534万亩，避免人员转移1525万人，没有出现因水库出险造成人员伤亡事件，为打赢防汛抗洪硬仗提供了有力支撑。

据预测，今年汛期我国气象水文年景总体偏差，水库安全度汛面临重大考验。对此，李国英指出，要坚持人民至上、生命至上，增强风险意识、忧患意识、底线意识，精准聚焦水库安全度汛短板弱项，全面提升水库安全管理和风险管控能力，确保水库安全度汛。

一要严格落实水库大坝安全责任制，每一座水库都必须落实安全运行管理责任，细化实化汛前准备、汛期应对等各项防范措施。

二要强化预报、预警、预演、预案措施，预警信息发布要直达一线、直达工程管理单位、直达水库“三个责任人”，加快数字孪生水利工程建设，科学精细调度运用水库。

三要加快病险水库除险加固，今年要大力推进100余座大中型、3400余座小型病险水库除险加固，及时消除安全隐患，高质量完成年度任务。要逐库落实限制运用措施，主汛期病险水库原则上一律空库运行。

四要健全水库运行管理机制，加强水库隐患排查和整改，细化实化防洪调度方案，满足实际需要。

五要完善应急预案，加强巡查防守，提前预置抢险队伍、料物和设备，提前组织做好水库险情影响范围内人员转移避险，做到应撤尽撤、应转早转、不落一人。

“此外，要细化落实防汛措施，强化在建工程、淤地坝安全度汛。要聚焦小型水库‘三个责任人’履职和‘三个重点环节’措施落实、大中型水库防洪调度运用和汛限水位执行等加强监督检查，对因责任不落实、调令不执行、处置不及时等问题，造成水库出现重大险情的，依法依规严肃追责问责。”李国英说。

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