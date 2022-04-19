人民网北京4月19日电 （王仁宏）今日，国新办举行一季度央企经济运行情况新闻发布会。国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗表示，今年一季度，中央企业在经济运行取得较好成绩的同时，为稳定宏观经济大盘作出了重要贡献。

一是增产稳供发挥基础保障作用。一季度中央企业油电煤钢等实物量指标平稳增长，原油产量同比增长4.2%，国内天然气产量同比增长6.5%，发售电量分别同比增长3.6%、6.1%，原煤产量同比增长8.7%。应该说，中央石油石化、煤炭、电力等企业全力以赴保障能源电力保供，努力实现稳产稳供稳价。

二是创税增收发挥财政贡献作用。刚才讲到了，一季度中央企业上交税费7348亿元，同比增长20.9%，约占同期全国税收收入的13%，百元收入支付的税费为8.1元，同比增加0.3元。

三是扩大有效投资发挥投资拉动作用。今年一季度，中央企业完成固定资产投资（不含房地产）5194亿元。其中，石油石化、钢铁、电网、交通运输、通讯等行业固定资产投资增速超过15%，制造业固定资产投资完成801亿元，同比增长10.6%，一季度一大批重点工程、重点项目落实落地。

四是支持中小企业发挥辐射带动作用。中央企业通过基础支撑、需求牵引、生态合作、资金支持等方式，积极构建大中小企业相互依存、相互促进的企业发展生态。前不久，国资委印发《关于做好服务业小微企业和个体工商户房租减免工作的通知》，指导中央企业抓紧抓实抓好房租减免工作，带动服务业小微企业和个体工商户抱团取暖。

同时，中央企业积极履行社会责任，为经济社会稳定发展也作出了积极贡献。其中，石油石化、电力、煤炭、电网等企业全力保障能源电力稳定供应，建筑、电力、通信、石油石化、航空运输等企业高质量服务保障北京冬奥会、冬残奥会，建筑、粮贸、医药等企业紧急驰援吉林、上海等地抗击疫情，在一系列重大战略任务保障中再次彰显了央企担当、发挥了骨干作用。国资央企将紧紧围绕中央经济工作会议提出“稳字当头、稳中求进”，推动高质量发展，为做好“六稳”“六保”工作，为稳定宏观经济大盘作出更大贡献。

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