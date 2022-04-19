原标题：变革中的长虹：再立潮头

长虹“5G+工业互联网”智能电视大规模定制生产线。（长虹控股集团提供）

近日，四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹控股集团”）发布2022年度招聘计划，计划面向国内外招聘3200人，同比增加超60%，涵盖智能家电、人工智能、半导体、计算存储、新能源等领域的技术研发、工程类和管理类等岗位，其中，引进高层次人才200人。

人是推动变革的主体力量。自1958年建业以来，一代又一代长虹人励志产业报国、锐意改革创新，把长虹逐步建设成一家综合型跨国企业集团。近年来，长虹控股集团以国企改革三年行动为契机，进一步推行系统变革和机制创新，加快实施面向物联网的数字化转型，不断提升企业综合竞争能力，逐步将长虹建设成为全球值得尊重的企业。

变革中的长虹，再立潮头。

不变的基因

时间追溯到2018年，走过一个甲子的长虹，全球员工总数已达到6万余人。这一年，长虹举办了“建业60周年庆典”，几代长虹人齐聚一堂，回顾过往、总结当下、展望未来。他们所见证的长虹发展史，也是一部变革史。

自1958年，以“国营长虹机器厂”的身份成为我国“一五”期间的156项重点工程之一，到20世纪70年代起，长虹响应国家号召开始研制民用电视机，凭借一股子闯劲儿、干劲儿，让千万中国家庭看上了优质的大彩电。进入21世纪，长虹阔步信息电子相关的多元拓展，逐步发展成为集消费电子、核心器件研发与制造于一体的综合型跨国企业集团，成为四川制造乃至中国制造的标杆企业。

通过保军转民、相关多元化、国际化三次转型，长虹紧扣时代脉搏、沐浴改革春风，在不断的变革中发展壮大。

四川长虹电子控股集团有限公司党委书记、董事长赵勇曾表示，面对迅速变化的外部环境，长虹要赶上潮流、站在潮头并不容易，但这是企业发展“命运攸关”的事情，“与压力相伴的是信心——长虹有可持续发展的能力，包括技术创新等，同时公司上下已经有了‘变革成习惯’的认识。”

变革，已是长虹不变的基因。新时代，新使命。进入“十四五”时期，国企改革三年行动深入推进，国企发展乘势而上，步入从规模速度到质量效率提速升级的新阶段。长虹如何答好时代之问，再立潮头？

以国企改革三年行动为契机，以公司“十四五”发展规划纲要为牵引，长虹控股集团推行系统变革和机制创新，加快实施面向物联网的数字化转型，不断提升企业综合竞争能力，逐步将长虹建设成为全球值得尊重的企业。

崭新的征程

2021年11月15日，北京证券交易所敲钟开市，首批81家公司上市交易。作为新三板精选层代表性企业，长虹控股集团旗下的长虹能源名列其中。

绽放光彩的背后，是国企改革的不断深入，是体制创新取得的阶段性成果。

长虹能源早期以生产碱性电池起家，2018年通过对锂电池企业江苏三杰的股权并购进入圆柱形锂电池产业，形成“碱电+锂电”双核心主业格局。以国企改革三年行动为契机，长虹能源进一步健全“风险共担、利润共享”的长效激励机制，加大骨干员工持股力度，有效激发了创业团队的活力，人均产值和销售利润率增长迅速，2019年、2020年净利润分别同比增长69.26%、54.59%。

在更高层面，变革的推动力更加强劲。2021年，长虹控股集团发布实施《长虹控股集团公司变革方案》，进一步明确了“国有资本投资控股”定位，推动公司由管资产向管资本转型、由经营管理向投资控股迈进，规划形成以“若干上市公司和新兴产业”为主的扁平化资本和管理架构，进一步提高子公司经营自主性。

以“精简高效”为思路，长虹厘清了控股公司投融资管理、高端人才培养、战略牵引、监督协同等功能。以“充分授权”为指导，进一步明确对子公司的管控界面，建立了控股公司权力清单。同时，针对上市、拟上市等子公司实行差异化管控，让处在竞争行业中的子公司能够第一时间应对变化、把握机遇。

近年来，长虹把“党的建设”写入公司章程，明确公司党组织是公司法人治理结构的有机组成部分，发挥领导核心作用和政治核心作用，把方向、管大局、促落实。同时，长虹进一步完善“三会一层”议事规则和程序，全面推行董事会“外大于内”，提高董事会决策的规范性和科学性，决策效率大幅提升。

产业管控更高效、企业发展更灵活，加上员工持股等精准激励，推动长虹的经营业绩稳步增长。2021 年，长虹控股集团规模收入实现1523.56亿元，同比增长6.52%；利润总额15.73亿元，同比增长151.93%。

推进改革的同时，强化国企担当也是长虹发展的题中之义。今年以来，面对部分地区散发新冠肺炎疫情的情况，长虹火速驰援。截至目前，有1000台智能电视送入山东威海市、1200多台智能电视送抵山西长治市、1000多台智能电视送至福建厦门市……

坚持守正创新，主动担当作为，长虹已迈入改革攻坚的新征程。（伍佑）

(责编：董童、李源)