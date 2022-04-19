人民网北京4月19日电 （记者李楠桦）“全国‘菜篮子’产品的生产总量是有保障的，目前在田蔬菜面积7384万亩，4月上旬产量达到了1930万吨，相当于可提供每人每天2.7斤菜。一季度肉蛋奶产量同比也分别增长了8.8%，2.5%和8.3%，水产品供应平稳，从量上来看是完全可以满足广大群众消费需求的，目前主要问题是部分地区物流配送不畅。”今日，农业农村部合作经济司副司长、一级巡视员毛德智在国务院联防联控机制举办的新闻发布会上介绍，近期受疫情影响，一些地区不同程度遇到了田头采收难、跨区运输难、市内配送难等问题。

毛德智表示，针对这些问题，下一步，农业农村部将会同交通运输、商务等部门采取有效措施，全力打通堵点卡点，做好“菜篮子”产品稳产保供。主要做到以下四方面：

一是抓好“菜篮子”产品生产。合理安排蔬菜熟期品种和上市茬口，推动大中城市发展生长期比较短的速生叶菜、芽苗菜生产，加快成熟上市，增加就地就近供应。保障出栏畜禽、出塘水产品正常运销秩序，畅通种畜禽（苗）、饲料等供应运输。积极引导规模经营主体开展互助合作、互换用工，确保生产及采收正常开展。

二是促进“菜篮子”产品顺畅流通。会同有关部门督促各地把粮油、蔬菜、水果、肉蛋奶、水产品等农产品纳入常态化疫情防控重点保障物资范围，对重点物资运输车辆优先发放全国统一的通行证。

三是加强重点地区“菜篮子”产品保供。推动全域封闭地区尽快设立“菜篮子”产品中转调运站、接驳区或分拨场，采取“换人不换车”“一车一消杀”等方式，解决跨区运输问题。同时，尽快恢复批发市场、社区菜店等流通节点功能，加强社区配送保障。

四是做好“菜篮子”产品产销对接。推动大中城市与主产区建立稳定的产销合作关系，组织批发市场、商超企业、电商平台等主体与生产基地直接对接，稳定货源、顺畅产销。对囤积居奇、哄抬物价、恶意炒作等行为予以坚决打击。

毛德智指出，对司乘人员通信行程卡绿色带*号且跨省份进出涉疫地区的农产品运输车辆，在持有通行证并符合防疫要求的情况下，不得随意限制通行或擅自劝返。与此同时，实行通信行程卡“白名单”管理模式，在严格落实健康监测和核酸检测等措施的基础上，对进出全域封闭地区的货车司乘人员原则上不进行隔离。

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