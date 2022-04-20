本报记者 王 政

“一季度规模以上工业增加值同比增长6.5%，高于2021年四季度2.6个百分点，呈现逐季回升的良好态势。”在19日举行的国新办新闻发布会上，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长罗俊杰说，今年以来，工信部会同有关部门出台助企纾困、促进工业经济平稳增长系列政策，各地区各部门积极行动、靠前发力，总体看一季度工业经济实现平稳开局。

工业经济主要指标平稳增长，总体处于合理区间

“一季度工业经济稳定恢复，经济指标呈现出四个亮点。”罗俊杰说。

一是工业生产保持平稳，一季度规模以上工业增加值同比增长6.5%，高于去年四季度2.6个百分点，呈现逐季回升的良好态势。二是制造业占比进一步提升，一季度为28.9%，同比提高1.3个百分点，为2016年以来最高值。三是工业出口带动作用持续增强，一季度规模以上工业企业出口交货值同比增长14.4%，已经连续一年保持两位数增长。四是制造业投资明显回升，一季度制造业投资同比增长15.6%，比2021年全年加快2.1个百分点。

多数行业增长加快，工业企稳回升提速扩面。消费品制造业恢复步伐明显加快。

制造业数字化绿色化转型稳步实施，产业发展新动能加快培育。截至3月底，15家跨行业跨领域工业互联网平台中，可监测的工业设备连接数量达到3072万台套、工业APP数量突破22.5万个，全国在建“5G+工业互联网”项目超过2400个。重点高耗能行业企业绿色化技术改造加快，前两个月规模以上企业单位工业增加值能耗同比下降7.4%。一季度高技术制造业增加值同比增长14.2%，新能源汽车、太阳能电池等新兴产品产量分别增长140.8%、24.3%。

助企纾困政策精准发力，中小企业经济运行开局平稳

“去年四季度以来，各地区各部门统筹落实中小企业纾困帮扶系列政策，推动减税降费、金融信贷、稳岗扩岗等政策措施加快落地，健全清理拖欠中小企业账款工作机制，中小企业发展环境进一步优化。”罗俊杰说，今年一季度规模以上中小工业企业增加值同比增长7.8%，高于整体工业1.3个百分点。

工信部坚持纾困和培优两手抓，着力打好惠企政策“组合拳”。在培优方面，研究制定优质中小企业梯度培育认定管理办法，启动实施企业管理提升行动计划（2022—2025年），组织开展制造业单项冠军企业（产品）培育遴选，推动中小企业专精特新发展。

罗俊杰介绍，近年来，工信部共培育国家中小企业公共服务示范平台703家，国家小型、微型企业创业创新示范基地392家，带动各地培育省级示范平台3800多家、省级示范基地2600多家，支持全国101家开发区打造创新创业特色载体，为中小企业提供找得着、用得起、有保障的服务。

为切实帮助中小企业助企纾困和创新赋能，今年3月，工信部启动了“一起益企”中小企业服务行动。服务行动聚焦中小企业创业创新、数字化转型和管理提升、市场开拓等方面的短板弱项，提出两个方面12项服务内容，通过组织服务进企业、进园区、进集群，为中小企业送政策、送管理、送技术，稳定市场预期、坚定发展信心，促进中小企业平稳健康发展。

确保产业链供应链畅通稳定，促进工业经济平稳运行

“当前，我国经济发展面临的需求收缩、供给冲击、预期转弱‘三重压力’在工业领域依然突出，恢复仍不均衡不稳固。3月份受疫情多点散发、地缘政治冲突等不利因素影响，一些指标明显放缓，下行压力进一步加大。”罗俊杰说，下一步，工信部将统筹疫情防控和经济社会发展，抓实落细各项举措，推动重点工业企业稳定生产和复工复产，确保产业链供应链畅通稳定，促进工业经济平稳运行。

一是多措并举，保障产业链供应链畅通稳定。完善重点产业链供应链白名单制度，建立汽车、集成电路、消费电子、装备制造、农用物资、食品、医药等涉及国计民生的重点产业链龙头企业日调度机制，发挥产业链供应链畅通协调平台的作用。

二是优化服务加强通信大数据精准支撑。将会同各地联防联控机制，完善通信行程卡白名单管理机制，向经各地级市及以上联防联控机制审核确认的涉及重要生活物资运输的相关货运司乘人员提供便捷、高效、规范的通信行程信息服务，助力重要物资货运车辆及司乘人员顺畅通行。

三是持续发力帮扶中小企业渡过难关。要用好科技创新再贷款和交通物流领域再贷款等金融工具，支持重点产业链供应链企业融资，帮助交通运输、物流仓储的中小微企业缓解资金压力，防范化解中小企业账款拖欠，开展治理涉企乱收费等系列专项行动。

“我国工业发展具有很大的韧性和潜力。”罗俊杰说，去年四季度以来出台的各项工业稳增长政策效果持续显现，我国工业经济长期向好的基本面没有改变、恢复发展的总体态势没有改变。

《 人民日报 》（ 2022年04月20日 02 版）

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