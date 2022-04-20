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一季度营业收入、净利润分别同比增长15.4%、13.7%——

央企经济运行实现平稳开局（权威发布）

本报记者  刘志强
2022年04月20日05:14 | 来源：人民网－人民日报
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　　今年一季度，中央企业经济运行实现平稳开局，效益稳步增长，质量持续改善。4月19日下午召开的国新办新闻发布会上，国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗介绍了相关情况。

　　效益稳步增长，质量持续改善

　　“在下行压力加大、经营风险增多的情况下，央企经济运行保持良好态势十分不易。”会上，彭华岗介绍了一季度央企经济运行的主要特点。

　　经济效益稳步增长。一季度，中央企业累计实现营业收入9万亿元，同比增长15.4%；累计实现净利润4723.3亿元，同比增长13.7%；累计实现利润总额6179.3亿元，同比增长14.6%。

　　运行质量持续改善。一季度，中央企业研发经费投入达1514.2亿元，同比增长18.9%；年化全员劳动生产率为72.7万元/人，同比增长13%；营业收入利润率达6.8%，与去年同期持平。

　　工业企业增长突出。一季度，中央工业企业累计实现净利润2984.7亿元，同比增长23.7%，高于中央企业整体增速10个百分点。中央企业原油产量、成品油销售量、发售电量、原煤产量、钢材销量、造船完工量等实物量指标均实现同比增长。

　　在经济运行取得较好成绩的同时，中央企业也为稳定宏观经济大盘作出了重要贡献——增产稳供，发挥基础保障作用；创税增收，发挥财政贡献作用；扩大有效投资，发挥投资拉动作用。

　　保障产业链供应链稳定，助力中小企业发展

　　“国资委积极指导中央企业更好发挥自身优势，全力保障基础供应、物流畅通，促进产业链供应链稳定。”彭华岗说。

　　全力保障能源电力等基础供应。中央电网企业主动对接各地防疫指挥机构、集中隔离点、核酸检测点等重点区域的用电需求，开展“不出门、不接触、不停电”的线上办电服务。中央石油石化企业为防疫应急、工程建设及重要民生用油车辆开辟绿色通道，保障城市有序运行。

　　全力保障物流畅通。中国远洋海运在长江沿线55个港口开通“陆改水”服务，充分发挥多式联运优势，为钢铁、制造等企业提供舱位3.1万标箱，做好出口保障。中国物流集团对产业链上下游中小微企业实施租金减免政策，为个体司机提供“预付运费”供应链金融服务，惠及市场主体6000多户。

　　全力保障民生物资供应。中粮集团加大运力组织力度，创新“无接触交接”，解决“最后一公里”配送难题。华润集团依托全国3200多家华润万家门店，大力扩展货源渠道，多方调集商品。

　　与此同时，国资委还积极推动中央企业带动中小企业协同发展。

　　强化需求牵引。中央企业在高端装备制造、新能源、新材料等战略性新兴产业重点领域加大投入，提高中小企业供应商采用比例。

　　强化资金支持。建立中央企业防范拖欠长效机制，保持中小企业、民营企业无分歧欠款“动态清零”，到去年底累计清偿中小企业无分歧欠款1354亿元。

　　优化产业生态。国资委推动中央企业发挥好战略支撑作用，以平台等形式向中小企业共享技术、装备、人才等稀缺资源，构建协同合作、互利共赢的产业生态。

　　扎实抓好稳增长、防风险工作

　　据介绍，3月份中央企业营业收入和净利润当月增速出现同比增速下滑，发售电量、成品油销售量等先行指标增速有所下降。

　　保持效益稳增长是中央企业的使命所系、责任所在。彭华岗表示，国资委和中央企业将以更大力度扎实抓好稳增长、防风险两方面工作。

　　围绕稳增长，重点做到“五个增效”——强供给增效，聚焦重要领域、重大项目、改善民生、前沿技术研发等加大投入，提供高质量有效供给；降成本增效，严格生产成本管控，积极降低资金成本；拓市场增效，及时优化调整经营策略和产品结构，不断巩固提升市场份额；治亏损增效，控制亏损企业数量，减少亏损面和亏损额；优协同增效，提升产业链纵向合作水平，加大与中小企业合作力度。

　　围绕防风险，重点做到“四个把牢”——把牢债务风险，持续强化资产负债率红线约束，推动高负债企业负债率尽快回归合理水平，提前做好到期债券兑付安排；把牢合规经营风险，深化法治央企建设，强化合规意识，完善风险工作机制；把牢金融风险，完善金融业务风险管控机制，从严管控、合理运用金融衍生业务；把牢安全生产风险，压实安全生产责任。

　　“在抓好稳增长、防风险的同时，我们将强化系统观念，扎实做好抓改革、促创新、强党建各项工作，推动中央企业实现高质量发展。”彭华岗说。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月20日 02 版）
(责编：牛镛、袁勃)

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