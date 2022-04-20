本报记者 程远州

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路网结构不断优化，规则衔接、机制对接不断深化，创新要素流动更加畅通……启动建设近5年来，一系列软硬件措施的落地，助力粤港澳大湾区综合实力显著增强，粤港澳合作更加深入，三地民众获得感更加充实。

正式启动近5年来，粤港澳大湾区建设取得阶段性显著成效，国际一流湾区和世界级城市群建设迈出坚实步伐。

2021年，粤港澳大湾区经济总量约12.6万亿元，比2017年增长约2.4万亿元；进入世界500强企业达25家，比2017年增加8家；广东省现有高新技术企业超6万家，其中绝大部分在粤港澳大湾区，比2017年净增加2万多家。粤港澳大湾区综合实力显著增强，粤港澳合作更加深入，三地民众获得感更加充实。

“硬联通”加速，“一小时生活圈”基本形成

广东省发改委（省大湾区办）主任郑人豪介绍，目前“轨道上的大湾区”正在加快形成，基本形成“一小时生活圈”。粤港澳大湾区铁路运营里程近2500公里，其中高铁里程1430公里，在建里程975公里；大湾区珠三角9市已有城际铁路运营里程476公里，12个城际铁路项目正在加快建设，在建里程362公里；珠三角9市轨道交通运营里程达1092公里，在建里程662公里。

眼下，广东省正在优化路网结构，提升互联互通灵活性，推动高铁线路引入中心城区，与城轨和地铁无缝衔接。在铁路投资建设管理体制改革方面，广东省将大湾区城际铁路划分为广州都市圈和深圳都市圈，投资建设运营管理由省调整至两个都市圈分别实施。

广东省交通运输厅二级巡视员黄凌介绍，截至2021年底，粤港澳大湾区高速公路通车里程达4972公里，路网密度达到9.1公里/百平方公里，在国内外主要城市群中位居前列。

另外，三地口岸通关效率大幅提升，创新实施“一站式通关”“合作查验、一次放行”等便利通关模式，2/3出入境旅客通过自助方式通关、基本实现排队不超过30分钟。

随着“硬联通”持续加速，在粤港澳大湾区，世界级的机场群和港口群也在加快形成，机场群旅客吞吐能力超过2亿人次、港口集装箱吞吐量超过8000万标箱。目前，广州、深圳、珠海、东莞等4个港口已迈入亿吨大港行列，深圳港、广州港集装箱吞吐量分别位居全球第四、五位。

“软联通”深化，开放型经济新体制加快形成

郑人豪表示，粤港澳大湾区着力推进“湾区通”工程，三地规则衔接、机制对接的“软联通”不断深化，开放型经济新体制加快形成。

广东在《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）框架下对港澳实施更短的负面清单，基本实现与港澳服务贸易自由化，目前港澳企业在法律、会计、建筑等领域投资营商享受国民待遇，港澳企业商事登记实现“一网通办”，企业开办时间压缩到1个工作日内办结。

“深港通”、债券“南向通”、“跨境理财通”等措施落地实施，人民币成为粤港澳跨境收支第一大结算货币。香港、澳门居民通过代理见证开立内地银行个人账户超18万户，拓展银联港澳版“云闪付”手机应用、微信等移动支付应用场景，大湾区居民享受跨境金融服务更加便利。

中国人民银行广州分行副行长林平介绍，截至2021年底，参与“跨境理财通”试点业务的大湾区居民超过2万人次，资金汇划5855笔，金额4.86亿元，资金双向流动均衡、交易活跃；大湾区内地城市与港澳间累计跨境人民币结算量达到21.01万亿元。

得益于粤港澳大湾区贸易便利化措施，2021年广东对港澳进出口1.18万亿元，占广东外贸总值的14.2%。

为支持港资企业拓展发展空间，前海合作区出台产业集聚等政策，对港企按一般扶持标准的1.2倍执行。

此外，横琴合作区推出商事登记跨境通办服务，澳门企业足不出户即可落户合作区，自揭牌以来新设立澳资企业253家，实有澳资企业4771家，澳资企业参与合作区建设热情高涨。港澳建筑工程和专业人士跨境备案系统正式启用，累计63家港澳企业和324名专业人士获跨境执业资格。

三地规则衔接、机制对接不断深化，在医师、教师、导游等8个领域，广东以单边认可带动双向互认，3000多名港澳专业人士取得内地注册执业资格。此外，广东还推动制定了首批“湾区标准”清单，涵盖食品等23个领域70项标准。

“心联通”加强，宜居宜业宜游的优质生活圈正在形成

如今，珠三角正在成为香港、澳门各行业人士就业、创业、生活的良好聚居地和新空间，“心联通”不断加强。

目前广东已全面落实港澳居民在民生领域的市民待遇。在教育方面，港澳居民及随迁子女同等享受学前教育、义务教育、高中阶段教育等政策落地实施；在医疗卫生方面，“港澳药械通”试点实施，大湾区内地符合条件的医疗机构可按规定使用已在港澳上市的药品和医疗器械；在社会保障方面，“湾区社保通”政策落地，截至2021年底，港澳居民在粤参加养老、失业、工伤保险累计达27.92万人次……

在横琴合作区，“澳门新街坊”项目正在加快建设，可为澳门居民提供4000套住房。截至2021年底，在横琴合作区登记就业的澳门居民有503人，同比增长114%；澳门居民累计办理居住证8679人、购置各类物业7426套、签订门诊统筹424名，去年全年超5.3万人次澳门居民在横琴就医。

更多港澳青年来粤就业创业。目前，在广东纳入就业登记管理的港澳居民超过8.51万人。累计超过1000人次的港澳居民报考大湾区（内地）事业单位公开招聘，首批考取港澳居民已聘用到岗。此外，全省建成“1+12+N”港澳青年创新创业孵化基地体系，累计孵化港澳项目超过2300个、吸纳港澳青年就业达3400余人。

创新要素跨境流动更加畅通。广东省科技厅副厅长梁勤儒介绍，目前广东已初步建设高水平多层次实验室体系。广东支持港澳高校和科研机构参与广东省财政支持科技计划，科研项目财政资金也可以跨境拨付支持，惠及10余所港澳高校和科研机构，形成了“港澳高校—港澳科研成果—珠三角转化”的科技产业协同发展模式。

《 人民日报 》（ 2022年04月20日 10 版）

(责编：牛镛、袁勃)