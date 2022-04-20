本报记者 王 观

4月19日，国家税务总局公布了大规模增值税留抵退税政策实施以来的数据：4月1日至15日，已有4202亿元留抵退税款退到52.7万户纳税人的账户。

按照今年《政府工作报告》要求，实施增值税留抵退税政策全年退税约1.5万亿元，目前已有4202亿元留抵退税款退到纳税人的账户，也就是说，近三成的留抵退税款已经又准又快落入企业“口袋”。今年留抵退税户数多、小额退税占比高，税务部门依托税收大数据和智能化技术手段，通过系统预填单、弹窗提醒、一键通达、智能审核等方式，实现退税简便快捷好操作。

数据显示，在已获得留抵退税的纳税人中，小微企业51万户，占比96.8%，涉及退税金额2422亿元，占比57.6%，成为受益的最大主体。山东财经大学教授潘明星认为，小微企业不仅关乎市场活力，也关系民生发展，大规模增值税留抵退税凸显了扶持小微企业这一鲜明导向，是雪中送炭的温暖之举。

据税务部门对已收到退税资金的企业抽样调查显示，主要用于扩大再生产的企业占28.1%，资金占总额的44.5%，是占比最高的资金使用方向。此外，还有不少企业将退税资金用于技术研发、购买原材料等。安徽财经大学教授经庭如认为，企业将获得的资金直接用于再生产，是把好钢用在了刀刃上，有利于更好发挥政策效应，也有利于为经济发展增添活力。

今年1.5万亿元留抵退税的“真金白银”，含金量高、市场主体需求迫切，在落实过程中更需要切实防范可能出现的留抵退税风险，确保退税资金精准直达符合享受条件的企业。同日，税务部门公布了5起骗取增值税留抵退税案件。

中国社科院财经战略研究院副研究员蒋震认为，此次税务部门查处并曝光的5起骗取留抵退税案件，体现了以事实为依据、以法律为准绳，对不同性质的违法行为依法拟采取不同的处理处罚措施。比如，将利用取得虚开发票虚增进项税额、骗取留抵退税的河北和广东两户企业，依法移送公安机关立案侦查，将依法从重处罚并追究刑事责任；对江西一户企业通过个人收款不申报隐匿销售收入，通过注册空壳小规模纳税人企业违规享受低税率或免征优惠转移销售收入，骗取留抵退税，拟处2倍罚款；对西藏、辽宁两户企业通过隐匿收入、进行虚假申报等手段骗取留抵退税，拟处1倍罚款，充分体现了税法的刚性和力度。

国家税务总局稽查局有关负责人表示，税务部门将会同公安等部门，持续加大打击力度，严肃查处骗取留抵退税违法行为，运用税收大数据精准发现、重拳打击团伙式造假虚开骗取留抵退税，为留抵退税政策落准落稳保驾护航。

《 人民日报 》（ 2022年04月20日 10 版）

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