保障国内粮食市场供应
今年已销售政策性粮食1190万吨
2022年04月20日05:28 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京4月19日电 （记者邱海峰）记者19日从国家发展改革委举行的新闻发布会上获悉，今年以来，根据市场形势和调控需要，国家发展改革委、国家粮食和物资储备局合理安排政策性粮食销售，已累计销售政策性粮食1190万吨。
近期，受地缘政治冲突等因素影响，全球粮食危机担忧加剧。联合国粮农组织最新发布的数据显示，今年3月全球粮食价格再次跃升至历史新高。对此，国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，我国粮食供应较为充足、价格平稳，粮食安全总体有保障。我国粮食生产实现“十八连丰”，2021年全国粮食产量再创新高，连续7年保持在1.3万亿斤以上，粮食综合生产能力较强。同时粮食库存较为充足，36个大中城市主城区及市场易波动地区的地方成品粮油储备达到15天及以上，防范市场风险能力增强。
孟玮表示，下一步，将坚持综合施策、精准调控，有效保障国内粮食市场供应，包括精准安排政策性粮食销售，确保形成有效供给；密切关注国内外粮食市场形势变化，加大对重点地区、品种和时段的监测力度，及时发现并妥善处置苗头性、倾向性、潜在性问题；严肃查处各类违法违规行为，切实维护良好市场秩序。
“与此同时，我们将持续抓好粮食收购，积极引导种粮农民适时适价售粮、企业均衡有序收粮。”孟玮说，目前秋粮收购接近尾声，收购进度明显快于上年。此外在粮食生产方面，稳口粮、稳玉米的同时，努力扩大大豆生产。
针对外部不确定性因素影响钾肥等农资保供稳价问题，孟玮表示，近期，国家发展改革委通过引导重点钾肥生产企业增产增供、部署投放100万吨国家钾肥储备、积极组织扩大钾肥进口、畅通钾肥国内运输等一揽子措施，全力推动钾肥保供稳价。据监测，近期钾肥供应形势持续转好，全国氯化钾批发价格稳中有降。
(责编：周志华(实习生)、袁勃)
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