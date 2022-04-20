人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

保障国内粮食市场供应

今年已销售政策性粮食1190万吨

2022年04月20日05:28 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　本报北京4月19日电  （记者邱海峰）记者19日从国家发展改革委举行的新闻发布会上获悉，今年以来，根据市场形势和调控需要，国家发展改革委、国家粮食和物资储备局合理安排政策性粮食销售，已累计销售政策性粮食1190万吨。

　　近期，受地缘政治冲突等因素影响，全球粮食危机担忧加剧。联合国粮农组织最新发布的数据显示，今年3月全球粮食价格再次跃升至历史新高。对此，国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，我国粮食供应较为充足、价格平稳，粮食安全总体有保障。我国粮食生产实现“十八连丰”，2021年全国粮食产量再创新高，连续7年保持在1.3万亿斤以上，粮食综合生产能力较强。同时粮食库存较为充足，36个大中城市主城区及市场易波动地区的地方成品粮油储备达到15天及以上，防范市场风险能力增强。

　　孟玮表示，下一步，将坚持综合施策、精准调控，有效保障国内粮食市场供应，包括精准安排政策性粮食销售，确保形成有效供给；密切关注国内外粮食市场形势变化，加大对重点地区、品种和时段的监测力度，及时发现并妥善处置苗头性、倾向性、潜在性问题；严肃查处各类违法违规行为，切实维护良好市场秩序。

　　“与此同时，我们将持续抓好粮食收购，积极引导种粮农民适时适价售粮、企业均衡有序收粮。”孟玮说，目前秋粮收购接近尾声，收购进度明显快于上年。此外在粮食生产方面，稳口粮、稳玉米的同时，努力扩大大豆生产。

　　针对外部不确定性因素影响钾肥等农资保供稳价问题，孟玮表示，近期，国家发展改革委通过引导重点钾肥生产企业增产增供、部署投放100万吨国家钾肥储备、积极组织扩大钾肥进口、畅通钾肥国内运输等一揽子措施，全力推动钾肥保供稳价。据监测，近期钾肥供应形势持续转好，全国氯化钾批发价格稳中有降。

(责编：周志华(实习生)、袁勃)

分享让更多人看到

推荐阅读
贸易收支便利化政策推至全国 6项外汇管理举措助力实体经济发展
　　人民网北京4月19日电 （记者杜燕飞）人民银行和外汇局18日发布《关于做好疫情防控和经济社会发展金融服务的通知》（以下简称《通知》），从支持困难主体救助、加强实体经济支持、促进外贸出口发展等三方面提出加强金融服务、加大支持实体经济力度的23条政策举措。 外汇局有关部门负责人表示，在23项政策举措中，外汇局提出了6大服务举措，优化外汇和跨境人民币业务办理，促进外贸出口平稳发展，加大外汇管理对实体经济支持力度，为中小企业带来实实在在的政策红利。…
“京医通即将停运”事件背后 这些问题值得关注
　　人民网北京4月19日电 （王绍绍）18日，一则关于“京医通即将停运”的文件在网上流传。19日，北京市卫健委对此表示，北京市卫健委和北京市医院管理中心前期已关注到此事并指导当事方积极解决纠纷。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部